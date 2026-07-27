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IPA Luciano Spalletti

Il mondo del calcio intero si stringe attorno a Luciano Spalletti. L’allenatore della Juventus ha detto addio alla mamma Ilva, morta a 93 anni. La donna, cui il ct era profondamente legato, conduceva una vita tranquilla nel piccolo paese di Spicchio‑Sovigliana, in provincia di Empoli, in Toscana, ma si era fatta conoscere per una grande passione e uno spirito pacifico.

Chi era Ilva, che credeva in un calcio pacifico

Ilva Spalletti aveva 93 anni e viveva a Spicchio-Sovigliana, piccola frazione tra Empoli e Vinci, tra le splendide colline della Maremma toscana. In paese Ilva era conosciuta da tutti, non solo per un carattere allegro e peperino, ma anche perché madre di uno degli uomini più famosi d’Italia. La signora Ilva era la mamma di Luciano Spalletti, l’allenatore che regalò due Coppa Italia alla Roma e uno scudetto al Napoli e che, oggi, dopo una breve esperienza sulla panchina della nazionale, è ct della Juventus.

Ilva e Luciano erano profondamente legati. La mamma sostenne fin dal principio l’amore che il suo bimbo iniziò a dimostrare il pallone. Nel 1970, dopo la cosiddetta “partita del secolo” che vide l’Italia battere la Germania 4 a 3 ai Mondiali, Luciano chiese una bandiera tricolore per festeggiare, e Ilva gliela cucì a mano.

La mamma di un allenatore, si sa, è spesso oggetto di immeritati insulsi da parte dei più maleducati tra i tifosi. Nell’agosto 2022, dopo una partita particolarmente accesso tra la Fiorentina e il Napoli, la signora Ilva commentò gli epiteti di cui si era trovata inconsapevole protagonista. “Sono gesti che non fanno bene allo sport. – aveva detto – Non conta che stavolta abbiano offeso noi, è una cosa brutta a prescindere. Non si deve fare e basta, in nessuno stadio. Il calcio deve essere un divertimento, così diventa una citrullata”. Frase che per racchiude la sua personalità, mite ma decisa e, più di tutto, pacifica.

Ilva Spalletti è morta nella giornata di lunedì 27 luglio 2026, nello stesso paese in cui trascorse la sua vita e formò la propria famiglia. I funerali saranno celebrati martedì 28 luglio, alle ore 16:00, nella chiesa di Santa Maria a Ripa di Empoli.

Il dolore di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti, che ha sempre tenuto in gran riserbo la propria vita privata, mantiene il silenzio e chiede privacy in questo momento di grande dolore. A parlare per lui è la Juventus, la squadra di cui è allenatore, che sui social ha inviato un messaggio di cordoglio: “La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva”.

Vicinanza arriva anche dai club che Spalletti guidò in passato. “Il presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio cordoglio e si stringono a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva” si legge sui canali social dell’Inter. “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva” è il messaggio del Napoli su X.