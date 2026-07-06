Erling Haaland, Il dio vichingo che ha riscritto la storia del calcio norvegese

Erling Haaland, classe 2006, 195 cm di pura potenza e per il calciatore figlio d’arte che ha trascinato la Norvegia sull’Olimpo delle grandi ai Mondiali 2026. Impresa storica per una nazionale che usciva da 25 anni di buio (qualificazione mancata per 12 tornei consecutivi e punto più basso toccato nel 2017 con l'88° posto nel ranking) e che grazie a questo dio vichingo di 25 anni sta vivendo un momento d’oro. Vita, carriera e record dell’uomo dei miracoli norvegese