Chi è Simone Cerasuolo, il primo azzurro campione del mondo nei 50 rana

Nato a Imola, il ventiduenne Simone Cerasuolo ha già conquistato un titolo iridato e continua a inseguire nuovi record in vasca

IPA Simone Cerasuolo

Simone Cerasuolo è uno dei nuotatori italiani più seguiti del momento, che sta regalando soddisfazioni agli Europei di Parigi. Specialista nella rana, ha costruito un percorso fatto di record giovanili, medaglie internazionali e una crescita costante che lo ha portato fino al titolo mondiale nei 50 rana: il primo a riuscirci nella storia del nuoto italiano. La sua è la storia di un ragazzo cresciuto in vasca a Imola, che gara dopo gara si è imposto come uno dei protagonisti assoluti del nuoto europeo.

Simone Cerasuolo: quanto è alto, la famiglia e gli inizi

Simone Cerasuolo è nato a Imola, in provincia di Bologna, il 22 giugno 2003. La famiglia, di origini napoletane, è composta dal padre Rosario, maresciallo, dalla madre Marinella, chef, e dal fratello Giuseppe. Fin da piccolo Cerasuolo si avvicina alla vasca: bastano pochi anni perché il suo talento per la rana diventi evidente, tanto da spingerlo verso i settori giovanili della Federazione e verso i primi confronti internazionali. Alto 188 centimetri, Cerasuolo ha costruito su questa struttura fisica il proprio stile di nuotata, fatto di potenza e velocità sui 50 metri.

I successi e i record di Simone Cerasuolo

Il debutto internazionale di Simone Cerasuolo risale al 2021, ai Campionati europei giovanili di Roma, dove ha vinto l’oro nei 50 rana e il bronzo nei 100 rana. Nello stesso anno ha stabilito due volte il record del mondo juniores nei 50 rana in vasca corta, prima con 26″26 e poi con 25″85, migliorando anche il record mondiale juniores nei 100 rana, fermato a 56″66.

Nel 2022 ha conquistato l’argento europeo a Roma alle spalle di Nicolò Martinenghi e il bronzo mondiale in vasca corta a Melbourne. Nel 2023 ha sfiorato la finale ai Mondiali di Fukuoka e ha vinto l’oro agli Europei U23 di Dublino. Il risultato più importante della sua carriera resta però l’oro nei 50 rana ai Mondiali di Singapore del 2025, ottenuto con il tempo di 26″54: una vittoria storica, la prima di un nuotatore italiano in questa distanza ai Campionati del mondo.

La vita privata di Simone Cerasuolo

Tra i numerosissimi fan di Simone Cerasuolo, ce n’è una davvero speciale: la sua fidanzata Maria Chiara Rimondini che non fa mai mancare sostegno, supporto e parole d’amore.

La relazione è finita sotto i riflettori quando Maria Chiara ha dedicato al nuotatore un post su Instagram subito dopo il trionfo mondiale. “Il duro lavoro supera il talento. Sei campione del mondo amore”, ha scritto, accompagnando la dedica con il suo orgoglio per un risultato costruito dopo anni di allenamenti e sacrifici.

Anche Cerasuolo ha parlato apertamente della compagna dopo il trionfo mondiale, citandola tra le persone a cui teneva maggiormente a dedicare quella vittoria. Lui l’ha definita “molto ambiziosa e determinata”, spiegando che nella coppia c’è un sostegno reciproco. Non amano vivere sotto i riflettori, ma sui social non rinunciano a condividere qualche scatto insieme che racconta la loro vita e i loro momenti più belli.

Nonostante la popolarità crescente, Simone ha scelto di continuare a vivere e ad allenarsi a Imola, la città che lo ha visto crescere e a cui è rimasto legato anche ora che gli impegni internazionali si moltiplicano.