Jeep Avenger 4xe, il SUV che conquista tutti: stile urbano, anima avventurosa

C’è un motivo se continua a essere il SUV più venduto d’Italia. Anzi, ce ne sono tanti. Jeep Avenger non è soltanto un successo commerciale, ma un modello che ha saputo intercettare i desideri di un pubblico sempre più ampio, soprattutto femminile, grazie a dimensioni compatte, design ricercato e una gamma capace di adattarsi a ogni stile di vita. Ora arriva nuova Avenger 4xe, ancora più evoluta, tecnologica e pronta a trasformare ogni spostamento in una piccola avventura.

La piccola Jeep che ha conquistato tutti

Essere il SUV più venduto d’Italia per tre anni consecutivi non è una coincidenza. Nel primo semestre del 2026 Jeep Avenger ha confermato la leadership assoluta tra tutti i SUV, indipendentemente dalla motorizzazione, conquistando una quota del 5,2% del mercato e dominando il segmento dei B-SUV con il 10,6%. Numeri che la portano anche al secondo posto assoluto tra tutte le automobili vendute nel nostro Paese.

Un risultato che racconta molto più di una semplice classifica. Avenger è riuscita a mettere d’accordo clienti molto diversi tra loro, conquistando una presenza femminile superiore del 35% rispetto alla media del marchio e attirando anche molti under 40. Il segreto? Un mix riuscito di praticità, stile e libertà di scelta.

Un look ancora più raffinato

Il restyling rende Avenger più moderna senza tradire la sua identità Jeep. Cambiano i paraurti, aumenta la protezione della carrozzeria, arrivano nuovi cerchi in lega, colori inediti ispirati alla natura e la nuova calandra illuminata a sette feritoie che di notte regala una firma luminosa immediatamente riconoscibile.

Anche l’abitacolo cambia volto. Materiali più morbidi, finiture curate, inserti imbottiti e una qualità percepita decisamente superiore trasformano gli interni in uno spazio accogliente e piacevole da vivere ogni giorno. La versione 4xe introduce inoltre rivestimenti verdi, lavabili e particolarmente resistenti, perfetti per chi ama le escursioni ma non vuole rinunciare all’eleganza.

Tecnologia che rende tutto più semplice

Nuova Avenger pensa anche a chi affronta ogni giorno traffico, parcheggi stretti e lunghe giornate al volante.

Debuttano infatti i fari LED Matrix, capaci di adattare automaticamente il fascio luminoso migliorando la visibilità senza abbagliare gli altri automobilisti. Una novità che aumenta sicurezza e comfort durante la guida notturna.

A fare la differenza c’è anche la nuova telecamera anteriore con vista a 360 gradi, che ricostruisce digitalmente l’ambiente circostante e rende le manovre decisamente più semplici, proteggendo la carrozzeria dai piccoli urti quotidiani. Il sistema infotainment da 10,25 pollici è compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la Jeep App permette di controllare direttamente dallo smartphone apertura porte, climatizzazione e stato della vettura.

4xe: la scelta per chi ama partire senza pensarci due volte

Il cuore della novità è naturalmente la versione 4xe. Qui la filosofia Jeep emerge con tutta la sua forza.

La motorizzazione da 145 CV abbina un motore termico anteriore a un motore elettrico posteriore, creando una trazione integrale intelligente che permette di affrontare sterrati, neve, pioggia o semplicemente strade poco battute con una sicurezza superiore rispetto ai tradizionali SUV cittadini. La coppia disponibile alle ruote posteriori arriva fino a 1.900 Nm, consentendo di affrontare pendenze impegnative anche su fondi con poca aderenza.

Il sistema Selec-Terrain regola automaticamente trazione, acceleratore e controlli elettronici adattandosi al terreno, mentre l’Hill Descent Control rende semplici anche le discese più ripide. È quella tranquillità in più che permette di scegliere una strada panoramica invece dell’autostrada o di raggiungere una spiaggia nascosta senza preoccupazioni.

Una Jeep per ogni modo di vivere l’auto

Uno dei motivi del successo di Avenger è il principio della “Freedom of Choice”. Non esiste un’unica motorizzazione giusta, ma quella più adatta alle proprie esigenze.

Chi percorre soprattutto la città può scegliere la versione completamente elettrica, chi desidera ridurre consumi ed emissioni trova nell’e-Hybrid una soluzione equilibrata, chi preferisce la semplicità può optare per il nuovo motore Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale, mentre la 4xe rappresenta la scelta ideale per chi desidera il massimo della versatilità.

Il successo continua con lo sguardo già rivolto a Compass

Accanto alla regina Avenger cresce anche la nuova Compass, disponibile dalla e-Hybrid da 145 CV fino alla spettacolare versione elettrica a trazione integrale da 375 CV, con oltre 600 chilometri di autonomia WLTP e una ricarica dal 20 all’80% in appena 27 minuti. Per chi desidera salire di categoria, la nuova Compass e-Hybrid è proposta in pronta consegna a partire da 33.900 euro con finanziamento a interessi zero.

Ma oggi i riflettori restano tutti puntati su Avenger. Perché ha saputo fare una cosa non scontata: trasformare un SUV compatto in un’auto che parla a pubblici diversi, senza perdere l’anima Jeep. Piace a chi vive la città, convince chi cerca praticità, seduce chi ama il design e, con nuova 4xe, invita tutti a uscire dall’asfalto e a riscoprire il piacere di sentirsi liberi.

Con il contributo di Stellantis