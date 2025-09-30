Torino si accende di motori e il futuro parla Stellantis

Il cuore barocco di Torino, da Piazza Castello al centro storico, diventa per tre giorni la passerella più scintillante dell’automotive. Dal 26 al 28 settembre, il Salone Auto Torino 2025 porta in scena i marchi Stellantis e un caleidoscopio di novità che mescolano innovazione, heritage e orgoglio torinese.

Stellantis gioca in casa

Torino è la città dove tutto è cominciato e dove ancora oggi pulsano cuore creativo e produttivo del Gruppo. «La partecipazione al Salone Auto Torino 2025 rappresenta un’occasione di grande valore – sottolinea Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia – per condividere con il pubblico le novità dei nostri brand e il nostro modo di intendere la mobilità: sostenibile, connessa, inclusiva».

Fiat 500 Hybrid Torino: il ritorno di un’icona

Prodotta a Mirafiori, la nuova 500 Hybrid “Torino” è un tributo alla città e alla sua storia industriale. Badge con la Mole Antonelliana, dettagli sartoriali negli interni e tecnologia mild-hybrid ne fanno un simbolo di rinascita: un’auto che lega tradizione e futuro, con un cuore tutto torinese.

Abarth 600e: adrenalina elettrica

È l’Abarth più potente di sempre: 280 CV, accelerazione 0-100 in 5,85 secondi e know-how mutuato dalla Formula E. Design che unisce heritage e linguaggio digitale, differenziale Torsen e pneumatici da corsa: la 600e porta l’emozione sportiva nella nuova era elettrica.

Alfa Romeo Junior Q4: il premium compatto che osa

La nuova Junior Ibrida Q4 introduce una trazione integrale evoluta, con doppio motore elettrico e tecnologia Power Looping che garantisce sicurezza anche senza batteria carica. Un concentrato di DNA Alfa: scudetto “Leggenda”, sospensioni MultiLink e abitacolo premium con tecnologia avanzata.

Citroën C5 Aircross: comfort in formato famiglia

Con le sospensioni Advanced Comfort®, gli interni modulari e fino a 680 km di autonomia elettrica, il nuovo SUV Citroën si presenta come compagno ideale per chi cerca spazio, tecnologia e silenzio a bordo. Un manifesto del benessere quotidiano, in versione 100% elettrica o ibrida.

DS N°8: il lusso diventa elettrico

Affascinante come una concept car, raffinata come un atelier francese: la nuova DS N°8 debutta al Salone con linee scolpite, interni in pelle Nappa e Alcantara riciclata, infotainment spettacolare e fino a 750 km di autonomia. Un SUV coupé che trasforma l’idea di premium elettrico.

Jeep Compass: nuova energia per un mito

Disegnata a Torino e prodotta a Melfi, la nuova Compass si rinnova con un’anima elettrica da 213 CV e autonomia fino a 650 km. Restano intatti il design squadrato e la capability off-road, arricchiti da comfort e sicurezza di livello superiore.

Lancia Ypsilon HF Line: sportività democratica

La HF Line celebra il ritorno dello spirito corsaiolo Lancia in una versione accessibile e tecnologica. Motore mild-hybrid da 110 CV, dettagli sportivi e plancia blu elettrico con logo Elefantino Rosso: una porta d’ingresso nel mondo HF, tra tradizione e contemporaneità.

Maserati MCPURA: lusso allo stato puro

Dopo Goodwood, la nuova supersportiva del Tridente si mostra a Torino: monoscocca in carbonio, motore Nettuno da 630 CV e portiere Butterfly. Eleganza estrema e performance esaltanti in un’auto che è già icona, disponibile con infinite possibilità di personalizzazione Fuoriserie.

Un futuro a misura di persone

Opel Frontera, Peugeot 3008 e Leapmotor B10 completano il mosaico Stellantis, tra efficienza, spazio e connettività. Il Salone Auto Torino 2025 non è solo esposizione: è il dialogo tra storia e innovazione, tra passato glorioso e futuro sostenibile. Ed è proprio qui, a casa sua, che Stellantis ha scelto di raccontarlo.