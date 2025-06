Lancia Ypsilon HF Line: grinta, stile e cuore italiano per donne che amano distinguersi

C’è un nuovo modo per vivere la città con carattere, stile e un tocco di adrenalina: si chiama Lancia Ypsilon HF Line ed è la versione mild-hybrid della compatta più elegante d’Italia, ora rivestita di grinta sportiva e dettagli iconici. Un’auto pensata per chi cerca emozioni anche nella routine quotidiana, senza rinunciare alla praticità. Ma perché sceglierla? Ecco cinque motivi per cui la nuova Ypsilon HF Line è il tuo prossimo amore su quattro ruote.

1. Sportività da vivere ogni giorno

HF Line è pensata per donne dinamiche e determinate, che non si accontentano. Il motore mild-hybrid da 110 CV con tecnologia 48V regala un’accelerazione da 0 a 100 in 9,3 secondi, ma con emissioni contenute (solo 105 g/km di CO₂). La sua velocità massima? 190 km/h. Tradotto: emozioni su strada, con la leggerezza di un’anima green.

2. Look da vera regina urbana

Nuova HF Line non passa inosservata. Il paraurti anteriore scolpito attorno al logo HF, i cerchi in lega da 17”, i badge neri e la plancia blu elettrico raccontano una sportività elegante, raffinata, mai esagerata. Dentro, l’ambiente è tutto da vivere: sedili “a cannelloni” con cuciture arancioni, volante in pelle traforata e dettagli ispirati al mondo delle corse, per sentirsi protagoniste di ogni viaggio.

3. Tecnologia smart che ti semplifica la vita

Niente stress, solo comfort. Ypsilon HF Line offre di serie un pacchetto tecnologico che ti coccola e ti protegge: ingresso keyless, guida autonoma di livello 2, monitoraggio dell’angolo cieco, rilevamento stanchezza e parcheggio assistito. Il tutto orchestrato dal sistema infotainment S.A.L.A. con doppi display da 10,25”, nuova grafica HF e connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Per restare sempre connessa, anche con stile.

Redazione DiLei

4. Un’eredità leggendaria al tuo polso

Lancia HF non è solo auto: è un modo di vivere il tempo. In collaborazione con Eberhard & Co., arriva anche l’orologio dedicato, un’edizione limitata da 120 esemplari con il logo HF e l’Elefantino Rosso sul quadrante. Un accessorio esclusivo per donne che amano distinguersi e raccontare la propria passione con ogni dettaglio.

5. È già tua da 129 euro al mese

Stile, prestazioni e contenuti premium non sono più un lusso per pochi. La nuova Ypsilon HF Line è già disponibile negli showroom e può essere tua con un’offerta davvero accessibile: da 22.450 euro o 129 euro al mese. Un prezzo che rende ancora più irresistibile l’auto che unisce la tradizione italiana con l’innovazione del domani.

In collaborazione con Stellantis