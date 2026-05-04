Matilde Gioli e Amanda Campana a Roma per Non è un paese per single: i look a confronto

"Non è un paese per single" sta finalmente arrivando e a Roma, per la photocall ufficiale, le sue due protagoniste hanno sfoggiato stili totalmente differenti: proprio come quelli dei loro personaggi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Roma, photocall serie Prime "Non è un paese per single" - Matilde Gioli, Amanda Campana

La scena romana si è tinta delle stesse sfumature dense e brillanti del Chianti, nelle ultime ore: è finalmente giunto il tempo della presentazione di Non è un paese per single, la nuova attesissima produzione originale Prime Video tratta dal bestseller di Felicia Kingsley.

Al centro dei riflettori, durante la photocall ufficiale, c’erano ovviamente le sue splendide — nonché diversissime — protagoniste: stiamo parlando di Matilde Gioli e Amanda Campana, le quali hanno incantato la Capitale con due look diametralmente opposti, specchio delle due anime del film e delle loro rispettive personalità stilistiche, tra eleganza classica e vibrazioni contemporanee. Scopriamole insieme più da vicino.

Matilde Gioli, pizzo sangallo e tinte pastello: l’incarnazione perfetta dell’eleganza bon ton

La milanese Matilde Gioli, che nella pellicola veste i panni della sognatrice Elisa, è riuscita letteralmente ad incantare Roma con un’eleganza effortless che pareva profumare di primavera toscana: il look scelto per calcare il blue carpet di Non è un paese per single era come un autentico inno alla femminilità più delicata, giocato su toni delicati e senza tempo.

A saltare all’occhio era subito la blusa celeste in pizzo sangallo, romantica e leggera, un richiamo diretto alle atmosfere bucoliche del borgo di Belvedere, dove è ambientata la storia. Sotto, poi, ecco dei pantaloni bianchi a vita alta dal taglio piuttosto morbido, svasato verso il fondo.

IPA

Si vedevano appena, dal lungo orlo, le décolleté nere a punta dalla texture traforata. Una piega mossa ed un make-up naturale, infine, chiudevano in bellezza.

Amanda Campana tra perle e borchie: il look rock-chic sul blue carpet della Capitale

Dal canto suo, poco più in là, Amanda Campana — che vedremo sul piccolo schermo interpretare la cinica Giada — ha voluto confermare la sua attitudine più urban e decisa. Se la collega per l’occasione ha dato sfoggio del suo lato romantico, lei ha preferito puntare tutto sull’energia contemporanea: eccola con addosso un completo nero dalla silhouette pulita ma dall’anima rock, composto da crop top e gonna corta entrambi impreziositi da applicazioni 3d di perle e borchie.

IPA

Dei tacchi rossi scarlatti, un tratto d’eyeliner felino, un gloss mattone sulle labbra e delle onde leggere tra i capelli ultimavano la mise.

Le lampanti differenze tra le due attrici qui non sono puramente estetiche, ma vogliono probabilmente riflettere l’alchimia eterogenea del cast di questa rom-com che promette di far battere i cuori (e ridere parecchio): nella trama, se Matilde ci trasporta in un mondo alla “Orgoglio e Pregiudizio” in chiave italiana, Amanda ci riporta subito alla realtà dinamica e complessa tipica delle giovani donne di oggi.

Il film, disponibile su Prime Video a partire dal prossimo 8 maggio, ora non sembra più semplicemente un viaggio tra i vigneti e i segreti della pittoresca provincia toscana ma l’ennesima vetrina di stile, dove la moda si fa ancora una volta lo strumento d’elezione per raccontare il carattere e la storia dei personaggi stessi. E con grande successo.