Matilde Brandi, perché ha rinviato le nozze con Francesco Tafanelli

Matilde Brandi rivela il suo segreto più grande e rinvia le nozze con Francesco Tafanelli: "Io e Francesco ci amiamo, ma ci siamo solo presi un po' di tempo"

IPA Matilde Brandi

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli avrebbero dovuto sposarsi il 26 gennaio 2026, giorno del compleanno di lui. La data era stata annunciata dalla showgirl in diverse occasioni, e sembrava ormai tutto pronto. E invece le nozze sono state rinviate. Nessuna crisi, anzi: semplicemente, la Brandi ha scelto di prendersi più tempo. Una decisione che racconta molto di lei e del suo rapporto con il matrimonio, un tema che porta con sé un peso che va ben oltre il presente, e che prima d’ora non aveva mai svelato.

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli, perché le nozze sono state rinviate

A raccontare i motivi dello slittamento è stata la stessa Matilde Brandi al settimanale DiPiù, mettendo subito le cose in chiaro: “Sia chiaro, io e Francesco ci amiamo, conviviamo e non c’è assolutamente aria di crisi. Ci siamo solo presi un po’ di tempo. E poi, in questo momento, non ho la testa per questo passo: ho tanto lavoro, sono molto impegnata con il teatro, con le tournée…”, ha spiegato.

La verità è che Matilde si conosce bene, e sa di essere una donna istintiva. È stato così anche con Francesco: appena ha capito di essere innamorata, il primo pensiero è stato quello di sposarlo. Ma poi ha fatto un passo indietro, quello che non aveva fatto in passato. “Quando ho scoperto di amare Francesco ho subito pensato di sposarlo, ma poi ho capito che è sbagliato fare tutto in fretta. E così ci siamo detti: aspettiamo un attimo. Stiamo bene così e, quando saremo più tranquilli, ci sposeremo”, ha aggiunto.

La loro storia è iniziata pochi anni fa. Lui, manager nel mondo della moda, l’ha conquistata fin dalla prima passeggiata notturna a Castel Sant’Angelo, e dopo poco le aveva già chiesto di sposarlo. Quella proposta non è stata dimenticata, è solo in attesa del momento giusto.

Il matrimonio segreto che non aveva mai raccontato

Dietro la cautela di oggi c’è una ferita del passato che la Brandi non aveva mai rivelato prima. Matilde, infatti, è già stata sposata. Un matrimonio celebrato in segreto in chiesa, a ventinove anni, quando era già famosa. Lui non faceva parte del mondo dello spettacolo e aveva chiesto riservatezza, lei era convinta di essere innamorata.

“È durato pochissimo… Tre mesi. Sì, non c’è stato neanche il tempo di costruire davvero qualcosa. È stato come se mi fossi ritrovata dentro una scelta più grande di me”, ha confessato. Tre mesi, e poi la consapevolezza dolorosa di essersi sbagliata. Una ferita che si è portata dietro per anni, e che si è complicata ulteriormente quando le sue gemelle Aurora e Sofia, nate dalla relazione con Marco Costantini, hanno cominciato a farle domande sul perché i genitori non fossero sposati.

È stato in quel momento che Matilde ha deciso di chiudere definitivamente quel capitolo, chiedendo l’annullamento alla Sacra Rota. “Mi hanno detto che meritavo l’annullamento. Io sono convinta che, in quel momento, chi ha emesso quella sentenza sia stato guidato dall’Alto”, ha raccontato. Una chiusura che le ha permesso di andare avanti, ma che le ha lasciato addosso una prudenza che oggi riaffiora con Francesco. “Ecco perché questa volta, pur amando Francesco, voglio fare le cose con calma, mettendoci il cuore”.