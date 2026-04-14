Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e design

Da Materia 2.0 al Compasso d'Oro, da Haruka Misawa a USM x Kasing Lung: una mini-guida per attraversare il Fuorisalone 2026 con uno sguardo consapevole

Foto di Chiara Guarino

Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

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Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e design
ADI Design Museum
La cerimonia di premiazione del Compasso d'Oro ADI in piazza: un evento che ogni anno trasforma il riconoscimento del design italiano in un momento collettivo
Quali eventi ci saranno a Milano? Cos'è il Made in Italy? Come si celebra l'arte contemporanea?

Quando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un unico racconto. La Milano Design Week 2026 è ormai alle porte e, mai come quest’anno, il palinsesto degli eventi invita a guardare oltre la semplice forma dell’oggetto finito.

Interno di Materia 2.0 con pareti di campioni di materiali in struttura metallica nera, divano curvo beige su tappeto scuro e moodboard espositive in fondo alla sala con archi bianchi
Materia 2.0
Lo spazio di Materia 2.0 a Porta Nuova: pareti di campioni materici, moodboard espositive e un divano curvo al centro raccontano il dialogo tra materia e progetto

La parola d’ordine è indagare i processi, esplorare la sostanza primigenia del progetto, celebrare la storia del Made in Italy e abbracciare le contaminazioni con l’arte contemporanea e il mondo del collezionismo.

Quattro appuntamenti fondamentali, una mini-guida pensata per architetti, interior designer e appassionati: un percorso ideale tra materia cruda, storicità del design industriale, poesia dell’impercettibile e cultura pop.

Materia 2.0 in Porta Nuova

Il percorso inizia nel cuore di Porta Nuova, in via Marco Polo 9, dove si trova una delle destinazioni più attese del circuito della Brera Design Week: Materia 2.0. A un anno dalla sua fondazione, questo spazio di 500 metri quadri si consolida come la materioteca aperta al pubblico più completa d’Italia e come osservatorio sui trend dell’abitare.

Libreria a parete con centinaia di campioni di materiali per interior design in struttura metallica nera, vista prospettica con arco bianco
Materia 2.0
La libreria di campioni di Materia 2.0: oltre 500 produttori raccolti in un archivio fisico che attraversa l’arco bianco come una galleria della materia

In sintonia con il tema della kermesse, Essere Progetto, Materia 2.0 propone un allestimento immersivo curato in collaborazione con Fuorisalone.it e Brera Design District. Come sottolinea Paolo Casati, Co-Founder di Studiolabo, “il progetto si libera dal prodotto e torna alla sua origine: la materia”. Attraverso 12 moodboard espositive, di cui due in formato maxi da 4 metri quadrati, lo spazio mette in scena un dialogo tra texture, luce e percezione.

Dettaglio di pannello espositivo con campioni di parquet a spina di pesce, marmo rosa, ceramica effetto legno e lastre in toni blu e grigio
Materia 2.0
Parquet a spina di pesce, marmo rosa, ceramica effetto legno e lastre stonalizzate: un dettaglio della griglia che racconta la varietà di superfici esplorate da Materia 2.0

I visitatori potranno scoprire inedite categorie di prodotto che trasformeranno l’interior design futuro: dalle maniglie e finestre interpretate come diaframmi architettonici, alle riletture contemporanee di gesso e cemento, fino a lastre in cocciopesto alleggerito e prodotti nati dalla rigenerazione di scarti tessili. Un manifesto visivo che racchiude dieci anni di ricerca su oltre 500 produttori, nato, nelle parole della general manager Silvia Spreafico, “per stimolare intuizioni, promuovere lo studio e invitare a progettare con consapevolezza, oltre l’ordinario”.

Il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI

Trofeo del Premio Compasso d'Oro ADI con compasso in metallo dorato racchiuso in teca in plexiglass trasparente su fondo bianco
ADI Design Museum
Il trofeo del Premio Compasso d’Oro ADI: un compasso in metallo dorato racchiuso in una teca in plexiglass trasparente, sintesi di precisione e valore simbolico

All’ADI Design Museum, in Piazza Compasso d’Oro 1, ci immergiamo nella storia e nel futuro della creatività nazionale. Il 15 aprile inaugura la mostra del XXIX Premio Compasso d’Oro ADI, inserita nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese.

Fin dalla sua istituzione nel 1954, per volere di Gio Ponti e La Rinascente, il Compasso d’Oro non è mai stato un semplice riconoscimento estetico, ma uno strumento di interpretazione culturale. La mostra di quest’anno riunisce tutti i prodotti, i sistemi, i servizi e le ricerche selezionati nell’ultimo biennio, offrendo una fotografia del miglior Made in Italy contemporaneo.

Visitatori all'interno dell'ADI Design Museum durante la mostra del Premio Compasso d'Oro, con installazioni luminose a soffitto
ADI Design Museum
Il pubblico della mostra all’ADI Design Museum: architetti, designer e appassionati che si misurano con il meglio del design italiano contemporaneo

Passeggiare tra i progetti esposti significa confrontarsi con le responsabilità del design contemporaneo: ambientali, sociali e tecnologiche. I vincitori assoluti saranno svelati il 22 maggio durante la cerimonia ufficiale di premiazione, scelta da una giuria internazionale chiamata a decodificare i linguaggi di un design capace di incidere sulla società.

Haruka Misawa “bit by bit”

Opera di Haruka Misawa con carta blu cucita da filo zigzag rosso-blu appoggiata su cartone, e piccola sfera di filo colorato sul piano metallico
Haruka Misawap
Carta, filo e piccoli grovigli di colore: le opere di Haruka Misawa trasformano materiali fragili e ordinari in oggetti capaci di fermare lo sguardo

Sempre all’ADI Design Museum, dal 20 aprile al 7 giugno, i visitatori potranno vivere un’esperienza diametralmente opposta: intima, silenziosa. “bit by bit” è la prima mostra personale italiana dedicata ad Haruka Misawa, figura di spicco del design giapponese contemporaneo.

In un’epoca saturata da stimoli visivi, la pratica di Misawa invita a rallentare e a soffermarsi sull’ordinario. Il titolo riflette un metodo progettuale basato su minime variazioni e micro-scoperte nel quotidiano. Attraverso materiali essenziali e fragili come la carta, il filo metallico e le foglie, l’artista compie una ricerca poetica e rigorosa.

Opera di Haruka Misawa con spirale in materiale trasparente posata su superficie in carta magenta con riquadro incassato, su base grigio scuro
Haruka Misawap
Una spirale trasparente su superficie magenta: la ricerca di Haruka Misawa sulle minime variazioni della materia, dove ogni dettaglio diventa scoperta

La mostra è una costellazione di opere delicatissime in cui questi materiali, osservati e manipolati con pazienza, superano la loro natura originaria. Un allestimento che non urla, ma sussurra l’importanza di uno sguardo attento, dimostrando come il design e l’arte possano rendere visibile l’impercettibile.

USM x Kasing Lung

Primo piano della figura di Labubu Bob con capelli arancioni e maglia a righe rosse e bianche seduta su seduta in miniatura USM, con sfondo illustrato da Kasing Lung
USM x Kasing Lung
Il dettaglio della figura di Labubu Bob: capelli arancioni, occhi blu e maglia a righe rosse e bianche, seduta sulla miniatura della seduta USM tra le illustrazioni dell’artista

In via San Marco 26, nel cuore di Brera, dal 20 al 25 aprile andrà in scena uno dei crossover più inaspettati di questa edizione. L’iconica azienda svizzera USM Modular Furniture, celebre da oltre 60 anni per rigore, precisione e minimalismo, incontra l’artista Kasing Lung, creatore del celebre universo “The Monsters”.

La collaborazione si concretizza nel pezzo da collezione in edizione limitata “Beautiful Thing!”: la figura co-brandizzata di Labubu “Bob”, seduta su una versione in miniatura di una seduta USM, racchiusa in un’elegante vetrina finemente decorata con le illustrazioni dell’artista. Sarà presentata anche una speciale collezione di mobili USM customizzati.

Keyvisual della collaborazione USM x Kasing Lung con il personaggio Bob dai capelli arancioni su sfondo bianco e scritta Wonderland of the Monsters
USM x Kasing Lung
Il keyvisual di USM x Kasing Lung per la Milano Design Week 2026: “Wonderland of the Monsters” porta il personaggio Bob nel cuore di Brera dal 20 al 25 aprile

L’installazione dimostra come un sistema modulare di altissima ingegneria possa diventare la teca perfetta per i collectible toys, unendo in un unico gesto l’artigianato svizzero e l’universo immaginario dell’arte contemporanea.

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