Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e design

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

ADI Design Museum La cerimonia di premiazione del Compasso d'Oro ADI in piazza: un evento che ogni anno trasforma il riconoscimento del design italiano in un momento collettivo

Quando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un unico racconto. La Milano Design Week 2026 è ormai alle porte e, mai come quest’anno, il palinsesto degli eventi invita a guardare oltre la semplice forma dell’oggetto finito.

Materia 2.0

La parola d’ordine è indagare i processi, esplorare la sostanza primigenia del progetto, celebrare la storia del Made in Italy e abbracciare le contaminazioni con l’arte contemporanea e il mondo del collezionismo.

Quattro appuntamenti fondamentali, una mini-guida pensata per architetti, interior designer e appassionati: un percorso ideale tra materia cruda, storicità del design industriale, poesia dell’impercettibile e cultura pop.

Materia 2.0 in Porta Nuova

Il percorso inizia nel cuore di Porta Nuova, in via Marco Polo 9, dove si trova una delle destinazioni più attese del circuito della Brera Design Week: Materia 2.0. A un anno dalla sua fondazione, questo spazio di 500 metri quadri si consolida come la materioteca aperta al pubblico più completa d’Italia e come osservatorio sui trend dell’abitare.

Materia 2.0

In sintonia con il tema della kermesse, Essere Progetto, Materia 2.0 propone un allestimento immersivo curato in collaborazione con Fuorisalone.it e Brera Design District. Come sottolinea Paolo Casati, Co-Founder di Studiolabo, “il progetto si libera dal prodotto e torna alla sua origine: la materia”. Attraverso 12 moodboard espositive, di cui due in formato maxi da 4 metri quadrati, lo spazio mette in scena un dialogo tra texture, luce e percezione.

Materia 2.0

I visitatori potranno scoprire inedite categorie di prodotto che trasformeranno l’interior design futuro: dalle maniglie e finestre interpretate come diaframmi architettonici, alle riletture contemporanee di gesso e cemento, fino a lastre in cocciopesto alleggerito e prodotti nati dalla rigenerazione di scarti tessili. Un manifesto visivo che racchiude dieci anni di ricerca su oltre 500 produttori, nato, nelle parole della general manager Silvia Spreafico, “per stimolare intuizioni, promuovere lo studio e invitare a progettare con consapevolezza, oltre l’ordinario”.

Il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI

ADI Design Museum

All’ADI Design Museum, in Piazza Compasso d’Oro 1, ci immergiamo nella storia e nel futuro della creatività nazionale. Il 15 aprile inaugura la mostra del XXIX Premio Compasso d’Oro ADI, inserita nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese.

Fin dalla sua istituzione nel 1954, per volere di Gio Ponti e La Rinascente, il Compasso d’Oro non è mai stato un semplice riconoscimento estetico, ma uno strumento di interpretazione culturale. La mostra di quest’anno riunisce tutti i prodotti, i sistemi, i servizi e le ricerche selezionati nell’ultimo biennio, offrendo una fotografia del miglior Made in Italy contemporaneo.

ADI Design Museum

Passeggiare tra i progetti esposti significa confrontarsi con le responsabilità del design contemporaneo: ambientali, sociali e tecnologiche. I vincitori assoluti saranno svelati il 22 maggio durante la cerimonia ufficiale di premiazione, scelta da una giuria internazionale chiamata a decodificare i linguaggi di un design capace di incidere sulla società.

Haruka Misawa “bit by bit”

Haruka Misawap

Sempre all’ADI Design Museum, dal 20 aprile al 7 giugno, i visitatori potranno vivere un’esperienza diametralmente opposta: intima, silenziosa. “bit by bit” è la prima mostra personale italiana dedicata ad Haruka Misawa, figura di spicco del design giapponese contemporaneo.

In un’epoca saturata da stimoli visivi, la pratica di Misawa invita a rallentare e a soffermarsi sull’ordinario. Il titolo riflette un metodo progettuale basato su minime variazioni e micro-scoperte nel quotidiano. Attraverso materiali essenziali e fragili come la carta, il filo metallico e le foglie, l’artista compie una ricerca poetica e rigorosa.

Haruka Misawap

La mostra è una costellazione di opere delicatissime in cui questi materiali, osservati e manipolati con pazienza, superano la loro natura originaria. Un allestimento che non urla, ma sussurra l’importanza di uno sguardo attento, dimostrando come il design e l’arte possano rendere visibile l’impercettibile.

USM x Kasing Lung

USM x Kasing Lung

In via San Marco 26, nel cuore di Brera, dal 20 al 25 aprile andrà in scena uno dei crossover più inaspettati di questa edizione. L’iconica azienda svizzera USM Modular Furniture, celebre da oltre 60 anni per rigore, precisione e minimalismo, incontra l’artista Kasing Lung, creatore del celebre universo “The Monsters”.

La collaborazione si concretizza nel pezzo da collezione in edizione limitata “Beautiful Thing!”: la figura co-brandizzata di Labubu “Bob”, seduta su una versione in miniatura di una seduta USM, racchiusa in un’elegante vetrina finemente decorata con le illustrazioni dell’artista. Sarà presentata anche una speciale collezione di mobili USM customizzati.

USM x Kasing Lung

L’installazione dimostra come un sistema modulare di altissima ingegneria possa diventare la teca perfetta per i collectible toys, unendo in un unico gesto l’artigianato svizzero e l’universo immaginario dell’arte contemporanea.