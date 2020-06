Chi è Alessandro, il figlio segreto di Pippo Baudo

editato in: da

Si chiama Alessandro il figlio segreto di Pippo Baudo che per anni non ha saputo di avere un legame così forte con il celebre conduttore. Classe 1962, ha scoperto di essere il figlio del presentatore solo in età adulta e per molto tempo è stato convinto che fosse suo zio. Sua madre Mirella Adinolfi quando scoprì di essere incinta di Baudo era sposata con Tullio Formosa e già mamma di due figli. Per questo decise di tenere il piccolo e di crescerlo con il marito. In seguito la famiglia si trasferì in Australia, dove Alessandro vive ancora oggi e nel 1996 Pippo decise di riconoscere il figlio.

A raccontarlo era stato lui stesso, ospite di una puntata di Domenica Live qualche anno fa. “Ricordo papà che era come uno zio, giocavo con lui, era di casa – aveva svelato -. Eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”. Il primogenito di Baudo aveva raccontato di aver scoperto che suo padre era Pippo quando Tullio Formosa si era ammalato gravemente.

“Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre – aveva confessato alla D’Urso -. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti. Pippo è una persona pulita e onesta […] Da anni ci sentiamo e ci vediamo spesso – purtroppo vivo in Australia – vengo spesso con mio figlio che ha avuto un bambino, Pippo è bisnonno. Purtroppo la distanza è tanta. Se mi dà consigli per il lavoro? Sì, consigli sì, gli piace molto il mio disco. Ma non voglio aiuti”.

Qualche anno fa Baudo confidò al settimanale Gente di aver amato molto Mirella Adinolfi, mamma di Alessandro. “Non potevamo conciliare la sua condizione di moglie e madre con la nostra relazione. Rimase con il marito e io accettai la sua decisione. Non avevo mezzi economici, né un lavoro stabile, che futuro potevo darle? […] Vidi Alessandro fino a 4 anni di nascosto. Poi si trasferirono in Australia e pensai di averlo perso per sempre. Da adulto ha appreso la verità. Mirella glielo svelò quando suo padre si ammalò gravemente”.

Grande conduttore e pilastro della tv, Baudo ha avuto tanti grandi amori nella sua vita. Negli anni Sessanta sposò Angela Lippi e dopo il divorzio si innamorò di Alida Chelli, con cui fece coppia fissa per sette anni. Nel 1986 sposò Katia Ricciarelli, separandosi da lei nel 2004. Oltre ad Alessandro, Pippo ha un’altra figlia, Tiziana, frutto dell’amore per la prima moglie Angela.