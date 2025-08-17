Pippo Baudo, le donne che ha amato: da Katia Ricciarelli a Adriana Russo

Pippo Baudo non è stato solo il re della tv ma ha vissuto anche grandi amori, pubblici e segreti, che hanno dato un’immagine inedita del grande conduttore

Pippo Baudo non è stato solo il re della televisione italiana, ma anche un uomo che ha vissuto amori intensi e appassionati. Nella sua vita privata, spesso sotto i riflettori, ha intrecciato relazioni che hanno fatto sognare il pubblico, come la celebre storia con Katia Ricciarelli, una dei suoi grandi amori, culminata in un matrimonio che ha segnato un’epoca e che, nonostante la fine, è rimasto nella memoria collettiva. Prima e dopo di lei, altre donne hanno incrociato il suo cammino, restituendo l’immagine di un uomo capace di amare profondamente, con lo stesso entusiasmo con cui viveva la sua carriera.

Pippo Baudo, la storia clandestina con Mirella Adinolfi

La scomparsa di Pippo Baudo ha gettato tutti nello sconforto, ma ha anche acceso nuovamente i riflettori sulla sua vita sia professionale che privata. E mentre i suoi colleghi lo ricordano in attesa delle esequie, il pubblico riscopre la sua storia fatta non solo di grandi successi televisivi, ma anche di grandi amori che hanno contribuito a definire l’uomo dietro al personaggio. Alcuni legami sono stati intensi ma brevi, altri hanno segnato profondamente la sua esistenza, ma tutti, in modi diversi, hanno raccontato la dimensione più privata di un uomo che, pur essendo sempre sotto l’occhio del pubblico, ha saputo custodire il lato più intimo del suo cuore.

Il primo grande amore del conduttore, vissuto nel lontano 1962, è stato quello per Mirella Adinolfi dalla quale ha avuto il figlio Alessandro, riconosciuto tardivamente solo nel 1996, ma con il quale ha poi saputo costruire un bellissimo rapporto.

La relazione tra Pippo e Mirella è stata una relazione clandestina visto che la donna era già sposata e madre di due figli: a rivelarlo fu lo stesso Baudo in un’intervista rilasciata nel 2000 alla rivista Gente. All’epoca non era semplice portare avanti relazioni di questo tipo e avere figli fuori dal matrimonio non veniva visto di buon occhio, motivo per cui la coppia mantenne la relazione segreta.

Pippo Baudo, il matrimonio con Angela Lippi e la passione per Adriana Russo

Tra i primi amori di Baudo c’è stata anche Angela Lippi, divenuta sua moglie: un legame vissuto con discrezione rispetto all’enorme visibilità televisiva del conduttore. Dal loro matrimonio è nata Tiziana, la figlia che ha sempre scelto una vita lontana dai riflettori, preferendo un profilo riservato e lavorando nell’organizzazione di eventi. Il rapporto tra Baudo e Angela non è durato molto, ma ha rappresentato per Pippo Baudo una fase importante di stabilità familiare, proprio mentre la sua carriera cominciava a decollare. Nonostante la separazione, Angela è rimasta una figura centrale nella sua vita.

Dopo di lei Baudo ha vissuto un’altra grande passione, quella per Adriana Russo: siamo negli anni ’80 e Pippo si innamora di questa attrice di cinema e teatro con cui vivrà una relazione divenuta quasi subito di dominio pubblico, alimentando curiosità e titoli di giornale. Adriana lo accompagnava in numerosi eventi mondani e i due sembravano condividere una forte complicità, tuttavia anche questo rapporto inizia ad incrinarsi fino ad arrivare alla rottura. Nonostante la fine della storia, quella con la Russo rimane una delle relazioni più significative e viscerali del conduttore, capace di mostrare al pubblico un Pippo meno istituzionale del solito.

Pippo Baudo e il grande amore per Alida Chelli e Katia Ricciarelli

Tra le storie d’amore che hanno segnato la vita di Pippo Baudo c’è anche quella con Alida Chelli, attrice e cantante di grande fascino, ricordata per la sua eleganza e il sorriso solare. La loro relazione nasce negli anni Settanta, in un periodo in cui entrambi erano al culmine della popolarità: lui già affermato volto della Rai, lei protagonista di teatro e cinema musicale. Ne nasce un legame intenso, fatto di complicità e passione, che però non dura nel tempo e non sfocia nel matrimonio, anche se entrambi ne hanno conservato un ottimo ricordo. Lo stesso Pippo Baudo parlava spesso in alcune interviste di quel rapporto e di come Alida fosse una donna speciale, dotata di ironia e talento.

Se c’è una storia che però ha tenuto banco per anni è stata senza dubbio quella con Katia Ricciarelli, il vero amore di una vita. Il legame con Katia rappresenta infatti il vero capitolo centrale della vita privata di Pippo Baudo: il loro matrimonio, celebrato nel 1986, ha fatto sognare milioni di italiani e visse anni di profonda intensità e condivisione. Il rapporto, però, entra in crisi e si conclude con il divorzio nel 2004. Nonostante la rottura, la stima reciproca è rimasta intatta, tanto che la stessa Ricciarelli ha più volte dichiarato che Pippo è stato “l’amore più importante della sua vita” e, in occasione della sua scomparsa, ha dichiarato commossa “Tra noi fu vero amore. E quando toccherà a me, spero di ritrovarlo per farci quattro risate”.