Funerale Pippo Baudo, giorno, orario e dove seguirlo

Pippo Baudo si è spento il 16 agosto 2025 lasciando un profondo vuoto nel mondo dello spettacolo italiano ma anche nel cuore del suo amatissimo pubblico, che ha seguito con grande affetto tutti i suoi successi televisivi. Il conduttore televisivo si è spento a Roma, al Campus Bio-Medico, dove era ricoverato da qualche tempo e dove dovrebbe essere allestita la sua camera ardente, in forma privata a partire dalle ore 11 del 17 agosto 2025. Ma il funerale del presentatore avrò luogo, a sorpresa, molto lontano dalla capitale romana.

Pippo Baudo, infatti, era nato a Militello In Val di Catania il 7 giugno 1936 e, seguendo la sua volontà, il suo ultimo saluto sarà proprio nella sua cittadina natia, in Sicilia.

Pippo Baudo, i funerali

Pippo Baudo ha scritto la storia della televisione italiana e la sua dipartita segna un vuoto che sarà difficile da colmare. L’eleganza del presentatore e la sua familiarità l’hanno trasformato, di fatto, in un componente di ogni famiglia italiana e, adesso, i suoi affezionati telespettatori si chiedono quando avranno luogo i suoi funerali e dove.

Nello speciale del TG1 per salutare il conduttore televisivo, il sindaco di Militello Val di Catania ha dato dei dettagli a riguardo. I funerali di Pippo Baudo avranno luogo molto probabilmente il prossimo mercoledì 20 agosto 2025 nel suo paese natio per sua volontà: “Probabilmente saranno mercoledì però è ancora da definire, a Militello nel Santuario Madonna della Stella”.

Il primo cittadino ha raccontato anche il dolore di tutti i suoi concittadini per la scomparsa del presentatore: “C’è tanta tanta sofferenza, la perdita di Pippo è molto sentita nel paese, per noi c’era una sovrapposizione tra il paese e Pippo. Siamo stati sempre molto orgogliosi di essere il paese di Pippo Baudo”.

Il sindaco ha ricordato i primi passi di Pippo Baudo nel mondo dello spettacolo: “Nel Cine-Teatro Tempio ha fatto le prime esibizioni, aveva questa passione per il teatro, per la cultura in generale, quindi si è impegnato negli studi però ha iniziato il suo percorso, utilizzando il suo talento, la sua passione il suo impegno”.

Dove seguire i funerali di Pippo Baudo

La dipartita di Pippo Baudo ha cambiato, ovviamente, i palinsesti Rai. Anche se si trattava del weekend di ferragosto, il TG1 ha proposto, subito uno speciale in diretta per ricordare l’amato presentatore e, anche nella mattina del 17 agosto 2025, la rete televisiva ha voluto salutare uno dei suoi pilastri con uno show dedicato. Non è ancora nota la programmazione per il giorno dei funerali di Pippo Baudo ma certamente le esequie potranno essere seguite in diretta su Rai Uno.

Pippo Baudo, il legame con la Sicilia

Pippo Baudo era uno dei pilastri della televisione italiana e ha saputo coinvolgere e intrattenere telespettatori di diverse generazioni e provenienza. Anche se il conduttore televisivo viveva a Roma, dove si è spento il 16 agosto 2025, il legame con la sua terra natìa, la Sicilia, non si è mai spento e, infatti, ha scelto di tornare lì per l’ultimo saluto.

Pippo Baudo utilizzava delle parole piene d’amore ma anche dirette, come a lui usuale, per descrivere la sua regione, arrivando a commuoversi mentre ne parlava: “La nostra terra ha subito tante devastazioni morali e materiali, anche la natura qualche volta si è accanita contro la nostra terra, attraverso i terremoti, eppure che cos’è rimasto intatto? Una bellezza infinita, unica al mondo. Basta girare la nostra Sicilia, le coste, l’interno della Sicilia per scoprire una bellezza che i nostri avi, i nostri progenitori ci hanno lasciato in eredità… Amara terra mia, amara e bella, il bello vincerà, sono sicuro”.