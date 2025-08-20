Katia Ricciarelli assente al funerale di Pippo Baudo, lei spiega perché

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Katia Ricciarelli non sarà presente al funerale di Pippo Baudo. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex moglie del conduttore in un’intervista rilasciata a La Verità, spiegando di aver avuto un piccolo infortunio nei giorni scorsi e che il viaggio fino a Militello di Val di Catania, in Sicilia, potrebbe essere particolarmente difficoltoso per lei.

Katia Ricciarelli, perché non sarà al funerale di Pippo Baudo

79 anni e una carriera come attrice e soprano, Katia Ricciarelli ha vissuto un’intensa storia d’amore con Pippo Baudo. Dopo un colpo di fulmine e l’amore, i due si sposarono nel 1986, nel giorno del 40esimo compleanno di Katia, separandosi nel 2004. La morte di Pippo Baudo è stata un duro colpo per Katia Ricciarelli che, come ha raccontato lei stessa, è stata sostenuta in questo momento difficile dall’amica Mara Venier.

Alla camera ardente Katia si è presentata con una rosa rossa per il conduttore, sciogliendosi in un abbraccio con la figlia Tiziana proprio di fronte al feretro. Un gesto che ha cancellato le incomprensioni passate e ha commosso tutti. I funerali di Pippo Baudo si terranno a Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto. La cerimonia funebre inizierà alle 15:30 e verrà trasmessa in diretta su Rai Uno. Per dare l’ultimo saluto al grande conduttore ci saranno amici, parenti e moltissime persone comuni. Katia Ricciarelli però non potrà prendere parte al funerale.

“Non vado, non sto bene – ha raccontato a La Verità -. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano. Voglio ricordare quella chiesa com’era quando ci siamo sposati, nel 1986. Me lo porterò nella testa e nel cuore”.

Il dolore di Katia Ricciarelli per Pippo Baudo e l’abbraccio con la figlia Tiziana

Katia Ricciarelli ha poi raccontato il momento terribile in cui ha scoperto che Pippo Baudo era morto: “Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati un paio di messaggi sul cellulare… Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva – ha detto, parlando poi del sostegno di Mara Venier -. Sabato sera alle 21 mi ha chiamato Mara. Con lei mi sono sentita più forte e le ho chiesto di accompagnarmi alla camera ardente”.

Katia ha spiegato di non aver nascosto la sua delusione una volta arrivata alla camera ardente, parlando con Dina Minna, storica segretaria del presentatore. “Le ho detto: “Telefonarmi no? Sei la segretaria. Neppure l’avvocato Giorgio Assumma mi ha detto nulla. Speravo che la notizia me la dessero Dina o Tiziana, la figlia. Ma ripeto: niente polemiche, non sono loro le persone poco sincere di cui parlo”, ha rivelato, spiegando di aver sofferto, ma di non voler alimentare nessuna polemica.

Katia Ricciarelli ha poi raccontato il momento dell’abbraccio con Tiziana, figlia di Pippo Baudo: “Ho dato un bacio alla bara e mi sono commossa pensando che dentro c’era lui. Ho dovuto sedermi. Mara ha visto Tiziana e mi ha portato da lei. Ci siamo abbracciate, senza parlare. È strano che queste cose le facciamo davanti alla morte di una persona cara”.