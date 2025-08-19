La figlia di Pippo Baudo, Tiziana, vive tra lavoro in radio a RTL 102.5 e famiglia, mantenendo sempre una vita discreta e lontana dalle luci

IPA Tiziana Baudo lavora nella radio

Mentre l’Italia piange Pippo Baudo, scomparso a 89 anni il 17 agosto 2025, i riflettori si accendono su sua figlia Tiziana Baudo. Da sempre lontana dalle luci della ribalta, in queste ore Tiziana ha commosso tutti con la sua presenza silenziosa e costante accanto al feretro del padre.

Alla camera ardente allestita a Roma, infatti, non lo ha lasciato per un solo istante. Un dolore composto il suo, illuminato dall’affetto di tanti amici di famiglia, come l’ex moglie di Pippo, Katia Ricciarelli, con cui c’è stato anche un abbraccio carico di emozione.

Ma chi è davvero Tiziana Baudo? E cosa fa oggi nella vita questa figlia d’arte discreta ma determinata?

Che lavoro fa Tiziana Baudo oggi

Pur cresciuta tra studio e palco, Tiziana Baudo ha preferito costruirsi una carriera lontano dalle telecamere, scegliendo la strada della radio. Da oltre vent’anni, infatti, lavora con il network RTL 102.5, dove ricopre un ruolo di primo piano dietro le quinte.

In qualità di responsabile delle pubbliche relazioni e organizzatrice di eventi per RTL 102.5, Tiziana ha contribuito al successo di numerosi progetti ed iniziative dell’emittente.

Il suo è un lavoro nell’ombra ma fondamentale, che la porta a contatto con artisti, cantanti e ospiti da gestire tra radio e TV.

Curiosità piccante: pare che papà Pippo, esperto del settore, provò in ogni modo a scoraggiarla dall’intraprendere questo mestiere nello showbiz, definendolo “un mondo di squali”.

“Ha cercato di dissuadermi in ogni modo”, ha confessato Tiziana in un’intervista, rivelando che Baudo sperava per lei in un percorso diverso.

Ma la nostra protagonista non si è fatta intimidire: caparbia e appassionata, ha fatto di testa sua e oggi può vantare un curriculum di tutto rispetto in radio. Oltre alla lunga collaborazione con RTL, gestisce anche il booking di ospiti per varie trasmissioni televisive, mettendo a frutto l’esperienza organizzativa maturata negli anni.

Tiziana Baudo, chi è davvero la figlia di Pippo: età, lavoro e curiosità

Figlia di Pippo Baudo e della prima moglie Angela Lippi, Tiziana nasce nel 1970 e cresce praticamente negli studi televisivi. Sin da ragazza vive a stretto contatto con il mondo dello spettacolo e soprattutto con suo padre, di cui è stata a lungo “ombra” preziosa.

Per anni, infatti, è rimasta al suo fianco “seguendo da vicino il dietro le quinte di programmi e produzioni, con la discrezione di chi lavora nell’ombra”. In molti l’hanno sempre considerata la sua assistente personale, presenza fissa dietro le quinte di Sanremo e di tante altre trasmissioni storiche di Baudo.

In realtà Tiziana Baudo ha recentemente smentito di aver ricoperto formalmente quel ruolo, rivendicando di aver scelto un proprio percorso fin dall’inizio.

Il legame con papà Pippo, però, è sempre rimasto fortissimo: Tiziana era per lui più di una figlia, una vera partner fidata. Non a caso è stata definita da molti “il grande amore della sua vita”, la persona che Baudo ha tenuto accanto a sé fino all’ultimo.