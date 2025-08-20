Tiziana e Alessandro Baudo, i figli di Pippo al funerale a Militello

Il momento di salutare per l'ultima volta Pippo Baudo è arrivato. Dopo la camera ardente pubblica di due giorni, il feretro ha raggiungo il paese d'origine del conduttore, Militello in Sicilia. Un cerchio che si chiude. Ad accoglierlo un bagno di folla e le lacrime di chi lo ha conosciuto, di chi ha scambiato con lui anche solo un saluto. "Parlava in dialetto con noi", raccontano i compaesani. Ad accoglierlo soprattutto i figli, Tiziana e Alessandro.
