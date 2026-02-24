Laura Pausini, la profezia di Pippo Baudo per lei a Sanremo 2026

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Laura Pausini nella prima serata di Sanremo 2026

Se le emozioni a Sanremo non mancano mai, quello di quest’anno promette di portarci per mano nella nostalgia dei ricordi più belli legati alla kermesse. Non poteva non essere così, viste le eccellenti perdite dell’anno passato. Prima fra tutti, Pippo Baudo, legato a triplo filo al Festival. Grazie a lui conosciamo oggi alcune delle voci più belle d’Italia. A ricordarcelo (come se ciò fosse possibile) è stata Laura Pausini, che durante la prima serata ha raccontato commossa la “benedizione” (o profezia) dedicatale proprio da Baudo un anno fa, quando Carlo Conti le aveva chiesto di affiancarlo a Sanremo 2026 come co-conduttrice.

La profezia di Pippo Baudo per Laura Pausini a Sanremo 2026

Era il 1993 quando Pippo Baudo presentò per la prima volta Laura Pausini all’Ariston. La cantante debuttava con La Solitudine… E sappiamo tutti cosa significò per lei quel momento. Un trampolino di lancio, una consacrazione al mondo della musica e dello spettacolo. Non a caso Carlo Conti l’ha accolta così nella prima serata di Sanremo 2026 nel ruolo di co-conduttrice: “Bentornata a casa”.

Presentata proprio con la registrazione della clip di più di trent’anni fa, con la voce di Pippo Baudo, Laura Pausini non ha nascosto la propria emozione: “Sono molto felice, grazie per questo sogno. Ricordo che quando Carlo mi propose la conduzione telefonai proprio a Pippo”. Un gesto che sembra quasi quella di una figlia “artistica”, che si rivolge al proprio mentore, a colui che forse per primo aveva creduto pienamente in lei. “Lui mi ha detto Laura sei pronta, non aver paura, vai, mi ha detto. E allora eccoci qua”.

Un augurio e una profezia, parole che da “padre” del Festival contano più di mille altre. D’altronde Carlo Conti ha detto tempo fa che quello del 2026 sarebbe stato il Sanremo dedicato a Pippo e al suo immenso lavoro. La prima serata si è aperta con l’Ariston che all’unisono ha intonato ritmando: “Pippo, Pippo”. Presenti inoltre nelle prime file, tra il pubblico, i figli del conduttore, Tiziana e Alessandro. Conti ha anche salutato Dina Minna, “braccio destro fondamentale per Pippo”.

