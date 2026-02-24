Sanremo 2026, chi veste Laura Pausini al Festival

IPA Laura Pausini

Ci sono molti nomi ricorrenti nella vita di Laura Pausini, e per la sua prima conduzione al Festival, voluta fortemente da Carlo Conti, veste Giorgio Armani Privé. Il legame con lo stilista scomparso il 4 settembre è sempre stato unico e fortissimo, come quello con Pippo Baudo, il padre di Sanremo e colui che ha scoperto la Pausini, portandola al successo internazionale.

Laura Pausini, chi la veste a Sanremo 2026

Durante il Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini, in veste di conduttrice, ha scelto di omaggiare il Re della Moda, lo stilista Giorgio Armani. La creazione dell’abito della prima serata sul palco dell’Ariston è della linea Giorgio Armani Privé, che oggi è guidata dalla nipote dello stilista, Silvana Armani. Non una scelta casuale, considerando che Armani ha rappresentato un maestro nella vita della Pausini (ha indossato un abito Armani anche per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026).

E Sanremo, che quest’anno eccezionalmente va in onda alla fine di febbraio, slittato proprio per le Olimpiadi, va in scena durante la settimana più importante per la moda: la Milano Fashion Week. Per Laura Pausini, è stato creato un abito in velluto di seta blu notte (già sembra un sogno a occhi aperti): stando all’anteprima, l’artista si cambia d’abito per tre volte. Le scarpe, invece, sono firmate da Casadei.

La Pausini stessa aveva confermato di voler fare un omaggio allo stilista nel corso di un’intervista: “Negli anni Novanta portavo una 44, che era la 48 di oggi. Mi invitò da lui e parlammo tanto. Mi richiamò e mi disse: ‘Ti voglio vestire’. È stato un gesto di eleganza e di amore. Per questo, nel momento più importante della musica italiana, omaggiarlo per me è naturale“.

Il legame di Laura Pausini con Giorgio Armani

Non è affatto la prima volta che Laura Pausini sceglie di vestire le creazioni firmate Giorgio Armani. Perché tra loro è sempre esistito un sodalizio: il loro rapporto, iniziato decenni fa, non si è mai interrotto. Armani è stato tra i primi stilisti a credere in lei, nelle sue potenzialità, a valorizzare la sua bellezza. Dagli anni ’90 fino alla scomparsa dello stilista, avvenuta il 4 settembre 2025, Armani c’è sempre stato per lei (così come lo stilista Valentino, un’altra maison molto cara alla Pausini).

“Mi ha accompagnata nei momenti più importanti della mia carriera non solo creando abiti ma standomi sempre accanto con la sua presenza”. La scelta è ricaduta su di lui, sul brand che ha fatto la storia della moda Made in Italy: anche nel 2001, al fianco di Raffaella Carrà, la Pausini aveva indossato un outfit disegnato da Armani. Lo stesso ha fatto nel 2006, sempre a Sanremo in veste di ospite, quando però ad Armani si è affiancato un secondo brand, ovvero Roberto Cavalli. Non sorprende, dunque, che, a quasi sei mesi dalla morte di Armani, la Pausini abbia deciso di rendere onore a Re Giorgio. Il 24 febbraio inizia ufficialmente la prima serata di Sanremo: l’artista è al fianco del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, per la prima volta in assoluto nel ruolo di co-conduttrice.