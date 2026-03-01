Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Stefano De Martino

Dopo l’annuncio di Carlo Conti arrivano le prime anticipazioni sul Festival di Sanremo targato Stefano De Martino. Un capitolo importante della carriera dell’ex ballerino che è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di ex marito di Belen Rodriguez e si è affermato come conduttore in Rai. Proprio la tv di Stato non ha avuto alcun dubbio su chi designare come successore di Conti, concedendo allo scugnizzo di Torre Annunziata sia la conduzione sia la direzione artistica della kermesse musicale. Ma Stefano non sarà da solo nella città dei fiori.

Chi sarà al fianco di Stefano De Martino a Sanremo 2027

“Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico e si avvarrà di uno staff di direzione musicale con a capo la figura di Fabrizio Ferraguzzo, una figura di grande valore a livello nazionale e internazionale nel panorama musicale”, ha anticipato a Fanpage William Di Liberatore, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai.

Ma perché è stato scelto proprio De Martino come nuovo conduttore di Sanremo? “Ho pensato a Stefano perché ha mille caratteristiche: prima di tutto è un uomo Rai e garantisce continuità, poi perché lui è un mattatore che può giocare con registri diversi. La Rai è da tanto che cerca di puntare su una persona giovane che avesse ore di volo sufficienti per risultare funzionale per questa operazione”, ha spiegato Di Liberatore.

Che ha poi precisato: “Antonella Clerici non è prevista”. Smentita dunque la doppia conduzione: Stefano De Martino sarà affiancato da Ferraguzzo, come anticipato da Dagospia, alla direzione artistica e poi valuterà il da farsi sulla conduzione nei prossimi mesi. Del resto il tempo non manca per mettere a punto ogni dettaglio.

Ma chi è Fabrizio Ferraguzzo? Un compositore, produttore, A&R e manager, recentemente nominato membro della National Academy of Recording Arts and Sciences (NARAS), l’organismo che assegna i Grammy Awards.

Gli esordi in Sony Music come produttore e A&R, quindi il ruolo di Direttore Musicale a X Factor Italia. Ma il grande pubblico lo associa soprattutto al percorso dei Maneskin, di cui ha seguito la crescita fin dai primi passi, accompagnandoli verso un successo internazionale senza precedenti. Un lavoro che si traduce in numeri: oltre 400 certificazioni tra Dischi d’Oro e di Platino, fino a 19 Dischi di Diamante.

Nel 2021 ha fondato Exit Music Management, la società che rappresenta proprio il gruppo capitanato da Damiano David. Già nel 2020 aveva co-fondato Stardust, agenzia specializzata in influencer marketing. E a Milano, insieme a Shablo, ha dato vita a Moysa, un hub musicale di 2.000 metri quadrati diventato negli anni un punto di riferimento per artisti e professionisti del settore.

Nuovi cambiamenti ad Affari Tuoi di Stefano De Martino

Nonostante l’impegno sanremese, Stefano De Martino resterà ad Affari Tuoi. “Assolutamente sì, con formule che cercheremo di arricchire. La componente show per esempio verrà supportata con uno studio più grande, che consenta di avere più spazio per l’intrattenimento e lo spettacolo”, ha confermato sempre William De Liberatore.

Del resto, Stefano non è più solo il conduttore di Affari Tuoi ma partecipa attivamente alla creazione dello show. Sua l’idea di avere nel cast la ballerina Martina Miliddi, così come quella di introdurre la figura del cane Gennarino. Insomma, non solo un banale presentatore ma una vera e propria fucina di idee. Pronta a travolgere anche Sanremo.

Probabile invece che il prossimo anno De Martino non sarà più alla guida di Stasera tutto è possibile: doveva lasciare il format già quest’anno ma poi ha scelto di condurre un’ultima edizione, in onda su Rai 2 dal prossimo 4 marzo.