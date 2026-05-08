Al Bano e Romina, la figlia Cristel Carrisi torna a fare musica e spunta un commento velenoso

Cristel Carrisi torna alla musica mentre la famiglia è divisa: tra nuove sfide e critiche, la cantante riparte con un nuovo album e risponde alle polemiche

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Cristel Carrisi con i genitori Al Bano e Romina

Il ritorno alla musica arriva nel momento più inatteso. Cristel Carrisi ha scelto di rimettersi in gioco proprio mentre la sua famiglia è di nuovo al centro di tensioni pubbliche, tra dichiarazioni e silenzi che hanno riacceso vecchie ferite.

Le recenti interviste televisive di Al Bano e Romina Power hanno riportato sotto i riflettori il dramma della scomparsa di Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1994. Un dolore mai sopito, che ha contribuito a creare nuove distanze.

Si è delineata una divisione netta, che ha spaccato di fatto il clan: da un lato Romina con i suoi Yari, Cristel e Romina Jr, dall’altro Al Bano con Loredana Lecciso, Jasmine e Bido. Un equilibrio fragile, segnato da dichiarazioni pubbliche e, soprattutto, da lunghi silenzi.

In questo scenario così complesso, l’ultimo annuncio di Cristel non è di certo passato inosservato. E ha scatenato anche i più pungenti, sempre pronti a puntare il dito contro i figli d’arte.

Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina torna a cantare

Dopo gli esordi da conduttrice e cantante, con due album pubblicati, Cristel Carrisi aveva progressivamente abbandonato le scene.

“Mi sarebbe piaciuto ripercorrere le orme di mio papà, ma alla fine sono stata costretta ad abbandonare la musica. Non riuscivo a reggere il peso dei tanti attacchi e delle parole contro di me. Alla fine, hanno vinto gli haters”, aveva ammesso a Verissimo nel 2018.

Da qui la scelta di dedicarsi principalmente alla vita privata: nel 2016 è convolata a nozze con l’imprenditore croato Davor Luksic e si è trasferita a Zagabria, dove ha costruito una famiglia con tre figli. Una nuova vita, lontana dai riflettori, che sembrava aver segnato una pausa definitiva con la musica.

Poi, però, qualcosa è cambiato. Attraverso i social e dopo aver condiviso una frecciatina al padre, Cristel ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo album, raccontando con sincerità il ritorno di un’esigenza creativa mai del tutto sopita. Un percorso iniziato quasi in sordina e diventato, con il tempo, impossibile da ignorare.

Accanto a lei, un team di collaboratori e il sostegno del fratello Yari Carrisi, anche lui da sempre grande appassionato di musica. “Non vedo l’ora di farvi sentire quello che stiamo facendo. Mi terrorizza a morte, e anche per questo so che devo portare questo lavoro fino in fondo”, ha scritto Cristel.

Tra entusiasmo e critiche: la risposta alle polemiche

L’annuncio del ritorno alla musica della terzogenita di Al Bano e Romina Power ha generato reazioni contrastanti. Molti hanno accolto con entusiasmo la notizia, vedendola come una rinascita artistica. Altri, invece, hanno sollevato critiche, spesso legate al peso del cognome che porta.

Tra i commenti più discussi, quello di un utente che ha ironizzato sull’ultimo Festival di Sanremo e la numerosa partecipazione di figli d’arte, come Tredici Pietro e LDA: “Peccato non averti visto a Sanremo 2026, saresti stata perfetta nella squadra dei figli di papà”.

Pronta la risposta di Cristel, che ha deciso di rispondere a muso duro: “Infatti! Spero di poterci andare un giorno nella categoria “figli di mamma e papà”.

Una replica che mostra consapevolezza e una certa distanza dalle critiche. Per chi, come lei, cresce sotto i riflettori, la sfida resta quella di costruire una propria identità.

A 40 anni Cristel Carrisi sembra pronta a raccoglierla, tornando alla musica con una nuova maturità e, forse, con una maggiore libertà rispetto al passato.