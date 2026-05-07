Scontro tra Al Bano e Romina, ora interviene la figlia Romina Junior: “Concordo”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Al Bano e Romina con la figlia Romina Carrisi

Non accenna a placarsi lo scontro tra Al Bano e Romina Power. Ora a dire la sua è anche Romina Carrisi, la quartogenita dell’ex coppia che per qualche giorno ha provato a restare in silenzio. A differenza dei suoi fratelli che, all’indomani del duro sfogo del cantante a Domenica In, non hanno perso tempo ad attaccare (o difendere, a seconda dei casi) l’artista.

Al Bano e Romina, parla la figlia Romina Carrisi

Dopo le prese di posizione di Yari, Cristel e Jasmine Carrisi, si è aggiunta anche Romina Carrisi, con un intervento sintetico ma significativo sulla querelle che coinvolge i suoi genitori.

Il suo contributo è arrivato a margine di un contenuto pubblicato su Instagram in cui veniva ribadito come la narrazione televisiva della vicenda abbia finito per alimentare una sorta di “tifo”, trasformando una tragedia familiare – ovvero la scomparsa di Ylenia Carrisi – in oggetto di discussione pubblica.

“Forse è meglio alzare il telefono e parlare da soli anziché guerrigliare di fronte a una tribuna che non vede l’ora di entrare nella vita altrui e dire la propria in merito”, si legge nel post.

Romina Junior ha scelto di esprimere il proprio pensiero con una sola parola: “Concordo”. Un intervento che, pur nella sua brevità, ha assunto un peso rilevante. Il commento ha raccolto numerose reazioni, tra cui centinaia di like, segno di un consenso diffuso tra gli utenti.

Uno scenario triste per la 38enne, in questi mesi alle prese con un altro grande dolore: quello della separazione da Stefano Rastelli.

Romina e il regista Rai si erano incontrati a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone: un colpo di fulmine che li ha portati poi nel 2024 a diventare genitori di Axel Lupo. Poi, però, la rottura dovuta a incompatibilità caratteriali.

Al Bano e Romina, cosa hanno detto i figli

L’ultimo botta e risposta tra Al Bano e Romina non ha lasciato indifferente i figli. La più dura è stata Cristel Carrisi, da tempo lontana dalle luci della ribalta. Dopo alcune esperienze come cantante e conduttrice, ha deciso di trasferirsi in Croazia, dove fa la moglie e la mamma a tempo pieno.

“E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…”, ha scritto su X Cristel dopo l’intervista del padre con Mara Venier. Nessun riferimento diretto ma una chiara frecciata ad Al Bano.

Anche Yari Carrisi ha voluto dire la sua cercando in qualche modo di restarne fuori. “Grazie a Dio adesso esiste Internet e i social e non sono più soggetto alla stampa”. Un modo per dire – almeno secondo una possibile interpretazione – che non intende essere coinvolto nella faccenda.

Più diretta Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha difeso il cantante a La Volta Buona: “È stato giusto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ha fatto bene a difendersi e a difendere noi dagli attacchi che riceviamo di continuo”.

Silenzio, invece, da parte di Bido, il più giovane dei figli di Al Bano e da sempre il più riservato della famiglia. Rarissime le sue apparizioni pubbliche: si è quasi sempre tenuto lontano da contesti mediatici, fatta eccezione per un’unica uscita ufficiale sul red carpet accanto al padre e alla sorella.