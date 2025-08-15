Al Bano Carrisi, il nipotino Axel Lupo è già una star

Al Bano Carrisi è già nonno di quattro splendidi bambini ma il più piccolo di tutti, Axel Lupo Rastelli, avrebbe già intrapreso la carriera da baby foto modello

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti italiani più famosi di tutti i tempi. L’artista, infatti, ha costruito nei decenni una carriera invidiabile, riconosciuta a livello mondiale. Ma anche due delle sue figlie hanno provato a seguire le sue orme a livello artistico, visto che sia Romina che Jasmine Carrisi hanno cominciato una carriera da cantanti ed entrambe hanno anche partecipato a dei reality show.

La maggiore delle due, infatti, ha preso parte a un’edizione dell’Isola dei Famosi, insieme all’artista di Cellino San Marco, mentre la più piccola di casa è stata scelta come concorrente di The Couple, ma potrebbe ben presto tornare in tv, secondo le ultime indiscrezioni.

Ma sembra che anche uno dei più piccoli esponenti della famiglia Carrisi sia già una star. Si tratta di Axel Lupo, figlio di Romina Carrisi e del compagno Stefano Rastelli, nato il 24 gennaio 2024. Il piccolo di casa avrebbe già intrapreso la carriera da foto modello.

Axel Lupo Rastelli, le tenere foto da baby modello

La famiglia di Al Bano Carrisi è sempre più grande e allargata. Dall’unione con Loredana Lecciso sono nati Albano Junior e Jasmine, mentre dal matrimonio da favola con Romina Power sono nati, infatti, quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina, che hanno reso il grande cantante già nonno. Cristel Carrisi, infatti, ha accolto l’arrivo di tre figli e anche Romina Carrisi è diventata mamma di recente di uno splendido bambino, Axel Lupo Rastelli, nato a gennaio 2024.

Il piccolo di casa è stato già protagonista di un’intervista televisiva, nel corso dell’ultima stagione di Verissimo, in compagnia della mamma e del nonno. Durante quel momento di spettacolo, Axel Lupo Rastelli ha mostrato il suo carattere, sorridendo alle telecamere e gattonando per lo studio televisivo.

Ma, dopo questa sua prima esperienza televisiva, il nipotino di Al Bano Carrisi sembra aver intrapreso già una carriera nel mondo dello spettacolo. Come rivelato dalla mamma Romina Carrisi e svelato da Today, il piccolo di casa sarebbe già diventato un foto modello per un rinomato brand di moda.

La figlia dell’amato cantante, infatti, ha condiviso un post social con una fotografia della campagna pubblicitaria di cui sarebbe stato protagonista il figlio Axel Lupo Rastelli. Nella foto si vede il bambino sorridente con dei meravigliosi capelli biondi e i suoi inconfondibili occhi azzurri, indossare un cappottino teddy marrone, un pantalone blu e una maglietta bianca. Il look del nipotino del cantante era completato da un paio di scarpette scure. Si tratta degli albori di una rigogliosa carriera?

Romina Carrisi, la vita da mamma

Romina Carrisi è diventata mamma da un annetto e non perde occasione per raccontare le gioie della sua nuova condizione in interviste televisive e post social. La figlia dell’amato cantante ha condiviso di recente una foto mentre svolge le faccende domestiche in compagnia del figlioletto, che ha riscosso grande successo.

Il contenuto digitale della figlia d’arte era così normale da risultare eccezionale, visto che siamo abituati a sbirciare dai social la vita da favola delle star e non la loro quotidianità che Romina Carrisi ha descritto come: “La mia straordinaria normalità”. Romina Carrisi ha raccontato di essere una mamma amorevole per il suo piccolo e di vivere con il compagno una vita più semplice che mai.