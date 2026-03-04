Romina Carrisi, l’ex Rastelli contro le sue accuse a Verissimo: “Finisce qui”

IPA Romina Carrisi

Domenica 1 marzo, nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, Romina Carrisi ha raccontato di essersi separata da Stefano Rastelli, il padre di suo figlio Axel Lupo. Pochi giorni dopo, è arrivata la replica del diretto interessato, che si è detto contrario alle accuse lanciate in onda, speranzoso che il caos mediatico possa finire qui senza proseguire.

Stefano Rastelli replica alle accuse di Romina Carrisi

A Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine della storia d’amore con Stefano Rastelli, regista televisivo e padre del suo primo figlio, Axel Lupo. L’ormai ex coppia non sarebbe riuscita a trovare un punto di incontro, citando delle incompatibilità caratteriali come causa scatenante dell’addio. “Con il padre di Axel purtroppo non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia. Per un anno ci abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poter prometterci amore eterno”.

Per lei, l’amore era ormai del tutto finito , e non c’era più la possibilità di andare avanti. Ma ha aggiunto anche altri dettagli al quadro, dicendo che le era mancata “una base di rispetto. Forse mi manca il rispetto di due persone che si stanno lasciando. Ci lavoreremo. Abbiamo un modo di comunicare estremamente diverso. Io preferisco una comunicazione più pacifica e più assertiva”.

Rastelli ha replicato all’ex Romina Carrisi con una dichiarazione rilasciata all’AdnKronos: “Mi trovo costretto a replicare per tutelare i miei tre figli. È per me inaccettabile sentire dalla mia ex compagna che le avrei mancato di rispetto. Io fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione. Negli ultimi 12 mesi difficilissimi sono stato oggetto di provocazioni continue mai raccolte… e ho lottato con tutte le mie forze per tenere in piedi una famiglia”.

Il ruolo di Al Bano

Ha anche aggiunto che la situazione sarebbe precipitata negli ultimi giorni. “Speravo ogni giorno in un cambiamento da parte sua, salvo poi arrendermi quando ho capito che lei non vedeva nulla di sbagliato nei suoi comportamenti. La situazione era diventata insostenibile e sicuramente i toni si sono alzati”. Ciò che però ha portato a un evidente punto di rottura è stata la scelta della Carrisi di raccontare in televisione i loro fatti privati, ed è il motivo per cui ha voluto aggiungere che “Spero nel profondo del mio cuore che questa storia mediatica finisca qui”.

Al Bano non avrebbe lasciato sola la coppia, anzi, sarebbe stato vicino a entrambi. Infatti ha sottolineato di voler “ringraziare Al Bano, un uomo con gli attributi veri, per essere stato sempre presente e vicino anche a me in questi mesi, cosa non scontata! Questa cosa rende l’idea della persona che è: un uomo di altri tempi”. Nel 2022, la loro storia è diventata ufficiale pubblicamente: la conferma alle indiscrezioni sulla vicinanza è arrivata durante il 35esimo compleanno della Carrisi. Poi la nascita di Axel Lupo nel 2024, che ha portato un’immensa gioia alla famiglia. Infine la crisi insanabile, che li ha condotti verso l’addio.