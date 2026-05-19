La Volta Buona, le pagelle del 19 maggio: il bacio della Marcuzzi imbarazza Facchinetti (7), Kikò Nalli commuove tutti (9)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kikò Nalli

La puntata del 19 maggio de La Volta Buona si concentra su un tema tanto delicato quanto importante, come il rapporto fra figli e genitori vip. Caterina Balivo, ancora una volta, è capace di regalare ore di spensieratezza, passando da un argomento all’altro con grande facilità, senza perdere ironia e garbo. In studio tanti ospiti, seduti sull’iconico divano del programma, da Giancarlo Magalli con la figlia Michela, a Francesco Facchinetti, figlio di Roby dei Pooh, sino a Laura Freddi e Marina Occhiena.

Francesco Facchinetti, personalità travolgente. Voto: 8

Grande protagonista di questa puntata de La Volta Buona, Francesco Facchinetti travolge tutti con la sua spontaneità e simpatia. Dj, producer e manager dei Pooh, ma soprattutto amico di Caterina Balivo, ha tenuto il ritmo della puntata, fra battute e rivelazioni.

Con grande sincerità, Francesco si è raccontato, parlando del suo rapporto con suo padre Roby Facchinetti. Oggi, proprio grazie all’artista, i Pooh sono tornati sul palco con un tour che li porterà in giro per il mondo e che ha consentito a Francesco di avvicinarsi ancora di più al suo famosissimo papà.

“Sto vivendo un bel percorso che mi ha portato a condividere gli ultimi passi della carriera dei Pooh – ha rivelato -. Noi figli ci siamo riuniti e li abbiamo convinti a tornare sul palco per non averli in casa!”.

Nella puntata dedicata al rapporto fra genitori vip e figli, Facchinetti ha parlato anche del rapporto con mamma Rosaria Longoni, fondamentale nella sua crescita, soprattutto nei periodi in cui papà Roby era lontano da casa per via del suo lavoro e della volontà di inseguire la passione per la musica.

“Lei è tutto – ha spiegato -. Era giovanissima quando sono nato ed ha sempre fatto il massimo; ha dedicato la vita a me e quindi posso solo che farle un applauso e dirle ‘ti amo’. Ora diciamo che è il momento di vivere anche un po’ con papà. Se è disciplinato come artista? Quelli di una volta sono diversi da noi, hanno fatto la storia e ne hanno la consapevolezza. Non diranno mai che anche noi siamo bravi, mai!”.

Il bacio fra Alessia Marcuzzi e Tiago (che imbarazza Facchinetti). Voto: 7

Fra i momenti più divertenti della puntata, capaci di mostrare l’ironia di Facchinetti e della padrona di casa, le foto del bacio fra Alessia Marcuzzi e Tiago. L’imprenditore e la conduttrice ormai fanno coppia fissa e sono stati paparazzati a Capri mentre si scambiavano un romantico bacio.

Caterina Balivo ha stuzzicato Facchinetti che in passato è stato legato alla Marcuzzi da cui ha avuto la figlia Mia. “Hai conosciuto Tiago?”, gli ha chiesto, ma lui ha svelato di “no”, poi l’ha punzecchiata. “Sono andati a Capri – ha detto -. Lì c’è già stata con me, nulla di nuovo”. Parole che hanno scatenato le risate degli altri ospiti.

Caterina Balivo sorprende Laura Freddi. Voto: 9

Fra i momenti più emozionanti della puntata la sorpresa di Caterina Balivo a Laura Freddi. In occasione del suo compleanno infatti la conduttrice ha voluto festeggiare la showgirl, sorprendendola con un videomessaggio della figlia.

La piccola Ginevra è nata dall’amore per Leonardo D’Amico, quando la showgirl aveva 45 anni. Laura già in passato aveva svelato di aver desiderato e cercato la maternità per diverso tempo e di aver creato da subito un legame unico con sua figlia, dedicandosi totalmente a lei.

“Ho desiderato tantissimo mia figlia – aveva confessato tempo fa -. Quando è arrivata avevo già 45 anni e una grande consapevolezza. Mi sono dedicata esclusivamente a lei, allattandola fino a due anni”.

Kikò Nalli commuove tutti. Voto: 9

In questa puntata de La Volta Buona, Caterina Balivo ha scelto di invitare anche un volto molto amato dal pubblico. Si tratta di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, arrivato nello show insieme al figlio Francesco, secondogenito dell’ex coppia.

Kikò ha parlato del suo rapporto con Tina, conosciuta a Uomini e Donne, ma anche del suo passato, segnato dal desiderio di diventare parrucchiere e dalla sofferenza di comunicarlo al suo amato papà che invece sognava per lui un futuro da macellaio.

“Papà mi voleva macellaio: ‘impara a tagliarti così non ti taglierai dopo’. Io ho trasformato i coltelli in forbici e questo è stato un po’ il nesso della mia vita – ha spiegato l’hairstylist -. Papà era pugile, macellaio e ciociaro. Inizialmente gli ho nascosto che volevo fare il parrucchiere. Una sera gliel’ho detto, mamma mi ha spronato… ‘A settembre voglio fare la scuola di parrucchiere perché è il mio sogno’. Lui mi rispose: ‘Se lo fai, o da numero 1 o non lo fai’”.

Il giorno dopo però purtroppo il padre di Kikò Nalli morì improvvisamente. “Andai a scuola e lo raccontai a tutti i miei amici, mentre tornavo a casa vado al negozio e scopro che papà era appena morto. Ha avuto un ictus cerebrale, aveva appena compiuto 40 anni. Fu una botta tremenda perché inconsapevole mi disse quella frase la sera prima di morire. Oggi tutto ciò che faccio cerco sempre di farlo seguendo quel proposito”.

Giancarlo Magalli e la figlia Michela, fra battibecchi e ricordi. Voto: 7

Seduti nel salotto di Caterina Balivo anche Giancarlo Magalli e la figlia Michela. Una coppia padre-figlia che si è raccontata con grande sincerità e con l’ironia che caratterizza il celebre conduttore. Michela Magalli ha parlato del suo fidanzato e del suo rapporto con il padre che non gli risparmia battute e prese in giro.

“Ho un fidanzato da sei mesi – ha rivelato Michela -. Con mio padre vanno d’accordo, anche se lo chiama Ciuffettino”. A quel punto è intervenuto Magalli, nonostante la figlia provasse a fermarlo. “Sì, mi sta simpatico – ha detto -. Ma diciamo che a me i fidanzati piacciono soprattutto quando se ne vanno. Lui non l’ha ancora fatto, quindi mi piace un po’ meno”.