Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Aurora Leone

Fiori d’arancio in vista per Aurora Leone. La comica, attrice e conduttrice, volto amatissimo dei The Jackal, ha annunciato sui social le nozze con Simone Ruzzo. Uno scatto dei due intimo e spontaneo in cui emerge tutta la complicità della coppia che, almeno fino ad oggi, si è sempre tenuta alla larga dai pettegolezzi.

The Jackal, Aurora Leone annuncia il matrimonio con Simone Ruzzo

“Nella vita mi hai chiesto di andare a concerti che non avrei mai visto, di svegliarci presto per vedere il mondo quando dorme, di non fermarci mai alle prime spiagge, di riposare dopo lunghe giornate ed infine mi hai chiesto di sposarti una sera che avevo un gin tonic in mano. Io sono così felice di averti dato sempre la stessa risposta: sì”, ha scritto Aurora Leone a proposito del suo imminente matrimonio con Simone Ruzzo, fondatore dei The Jackal.

Parole che hanno emozionato e allo stesso tempo acceso immediatamente l’entusiasmo dei fan, felici di vedere uno dei volti più amati della comicità italiana pronto a compiere il grande passo.

Aurora Leone ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, preferendo raccontarsi soprattutto attraverso il lavoro e i progetti artistici.

Nessun clamore e nessuna ostentazione: la loro storia si è costruita lontano dai riflettori più invadenti, tra viaggi condivisi, momenti quotidiani e una complicità che negli anni è diventata sempre più evidente.

Il racconto scelto da Aurora per annunciare il matrimonio riflette perfettamente questo stile: niente frasi costruite o effetti speciali ma immagini semplici e autentiche che parlano di esperienze vissute insieme, di piccoli riti di coppia e di quella quotidianità che spesso parla più dell’amore stesso.

Dal concerto improvvisato alle sveglie all’alba per guardare il mondo ancora addormentato, fino alla proposta di matrimonio arrivata quasi all’improvviso, con un gin tonic in mano: dettagli che trasformano una notizia mondana in una storia in cui molti si riconoscono. Ed è forse proprio questa spontaneità ad aver reso l’annuncio così apprezzato dal pubblico.

Quando si sposa Aurora Leone dei The Jackal

Dopo la pubblicazione del post, il web si è subito riempito di congratulazioni, domande e inevitabili curiosità sul matrimonio. A chiarire ogni dubbio è stata la stessa Aurora Leone, che è intervenuta con un commento per confermare che non si trattava di certo di uno scherzo. “Non ci siamo ancora sposati, come vuole la tradizione sarà un matrimonio d’estate”, ha scritto.

Una frase semplice ma sufficiente a trasformare la promessa in una certezza. Il sì, dunque, arriverà nei prossimi mesi, quelli più caldi e generalmente più amati dagli sposi.

Per ora non sono stati svelati dettagli sulla data, sulla location o sul tipo di cerimonia che la coppia desidera. Ma conoscendo la discrezione che li ha sempre contraddistinti, è facile immaginare un evento elegante ma intimo, lontano dagli eccessi e vicino alla loro idea di amore.

E mentre il matrimonio resta ancora da celebrare, una cosa appare già certa: quella tra Aurora Leone e Simone Ruzzo è una di quelle storie che riescono ancora a far credere alla bellezza delle cose semplici. E che ha volte basta davvero un gin tonic in mano per cambiare tutto.