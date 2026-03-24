Fru dei The Jackal ricoverato in ospedale, cosa è successo

Fru ha condiviso con i fan il racconto del suo ricovero in ospedale. Come sta ora

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IPA Fru ricoverato in ospedale, come sta

Grande momento di apprensione per i fan di Fru e dei The Jackal. Il comico napoletano ha condiviso sui social una foto in cui, coricato in un letto di ospedale, si mostra dopo un’operazione.

Uno scatto che, anche senza mostrare condizioni particolarmente critiche, ha subito acceso la preoccupazione degli utenti. In poche ore, tra commenti e messaggi, in tanti hanno cercato di capire cosa fosse successo. La risposta è arrivata, in modo tutt’altro che tragico, dal diretto interessato.

Fru ricoverato in ospedale, come sta

Ci siamo abituati a vedere Fru davvero ovunque. Nei video virali insieme ai The Jackal, sul palco nei panni di ballerino accanto ai The Kolors e, più recentemente, anche come inviato speciale nell’ultima edizione di Pechino Express.

Proprio per questo, vederlo in un contesto completamente diverso – un letto d’ospedale – ha inevitabilmente spiazzato chi lo segue da anni. Il comico ha condiviso alcune storie Instagram in cui appare ricoverato dopo un intervento, senza dare inizialmente molte spiegazioni. Solo una foto appena sveglio, con un pollice alzato che, da una parte, rassicura, ma dall’altra lascia spazio a qualche dubbio.

Nel giro di pochissimo, i fan si sono riversati nei commenti per chiedere aggiornamenti e assicurarsi che non fosse nulla di serio. Un’ondata di affetto che Fru ha deciso di placare quasi subito, tornando sui social per chiarire la situazione.

“Ho dovuto rimuovere una cisti. Niente di grave, non vi preoccupate piccoli miei”, ha scritto, mantenendo il suo solito tono ironico e affettuoso.

Fru, il video dopo l’operazione

Per tranquillizzare ancora di più chi lo segue, Fru ha condiviso anche un video girato subito dopo l’operazione, inviato inizialmente alla madre. Un contenuto che, come spesso accade con lui, mescola leggerezza e sincerità.

Nel video, pubblicato all’interno delle sue storie Instagram, lo si vede ancora sotto l’effetto dell’anestesia mentre racconta di non aver sentito nulla e di non ricordare praticamente niente dell’intervento. “Sto dormendo, sono sballato, mammamia! Non ho sentito nulla, mi sto svegliando ora”, ha detto, visibilmente intontito ma sorridente.

In sottofondo si sente anche quella che sembra essere la voce di Aurora Leone, che scherza sottolineando quanto stia parlando in modo confuso, aggiungendo un tocco ancora più ironico alla scena.

Un siparietto che, nel giro di poco, ha tranquillizzato i fan, proprio perché perfettamente in linea con il suo modo di raccontarsi: spontaneo, autoironico e sempre molto diretto. Anche in un momento delicato come quello post-operatorio, Fru è riuscito a trasformare tutto in un contenuto leggero, senza mai nascondere però la realtà di ciò che ha affrontato.

Insomma, nulla di grave e un grande sospiro di sollievo per tutti gli affezionati di Fru. Solo una piccola pausa forzata che, a quanto pare, non gli ha fatto perdere il suo spirito. Anzi: anche in un momento così, Fru non ha rinunciato a strappare una risata.

E, da vero professionista, ha colto l’occasione per ricordare ai follower anche l’imminente appuntamento con Stasera a letto tardi, lo show Rai che lo vede alla conduzione proprio insieme alla banda dei The Jackal.