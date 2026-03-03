Affari Tuoi, ospiti a sorpresa scatenano il caos in studio: De Martino allibito

Tra siparietti irresistibili con i The Jackal e colpi di scena amari, la puntata del 3 marzo di "Affari Tuoi" regala risate e una beffa finale che lascia tutti basiti

IPA Stefano De Martino

Nuova puntata, nuove speranze e – purtroppo – nuove delusioni ad Affari Tuoi. Nella serata del 3 marzo 2026 il game show di Rai 1 guidato da Stefano De Martino ha accolto in studio Paola, concorrente della Brianza con il pacco numero 19, accompagnata dal compagno Andrea. In platea arrivano anche i The Jackal, ospiti d’eccezione che presentano il loro nuovo progetto televisivo e che, soprattutto, trasformano lo studio in un piccolo luna park. Ma se l’atmosfera è stata frizzante, la partita si è rivelata tutt’altro che fortunata.

The Jackal scatenati ad Affari Tuoi

Dopo la puntata precedente che aveva visto protagonista l’Umbria, la serata del 3 marzo ad Affari Tuoi si apre con la new entry della regione, direttamente da Spoleto. Ed è proprio lei a dare il via alla prima gag della serata. Stefano De Martino, infatti, scherza subito: “A Spoleto è rimasto ancora qualcuno nonostante Don Matteo”, strappando le prime risate. Ma è con l’ingresso dei The Jackal che lo studio cambia ritmo. Il conduttore li invita a “sparpagliarsi in giro” e loro prendono la richiesta alla lettera accomodandosi accanto ad alcuni pacchisti.

Fabio si piazza accanto al pacco dell’Abruzzo perché la moglie “è abruzzese e riccia”, mentre Aurora e Ciro improvvisano battute a raffica e Fru fa Fru. Il risultato? Un piccolo terremoto comico che contagia anche il padrone di casa, sempre più a suo agio nel gestire l’imprevedibilità degli ospiti.

Non manca Herbert Ballerina, che si autodefinisce “dietrologo”. Il motivo è semplice: “Io seguo quelli che fanno le diete”, dice. E poi lancia la sua invenzione surreale, il “pneumatico martello”: una ruota con martelli incorporati per evitare di bucare sui chiodi. Assurdo? Certo. Ma perfettamente in linea con lo spirito leggero della serata.

Peccato che tra una risata e l’altra qualcuno sembri portare sfortuna. Nel pacco accanto ad Aurora si nascondevano 75mila euro. Fabio, spostandosi dall’Abruzzo alla Campania perché chiamato a gran voce un po’ da tutti, contribuisce involontariamente a far uscire i 200mila euro. Coincidenze? Il pubblico in studio inizia a sospettare.

La partita sfortunatissima di Paola

Paola parte con tanto entusiasmo e un tenero sorriso destinato a spegnersi piano piano fino alla beffa finale. La prima offerta del Dottore è di 30mila euro, rifiutata senza troppi tentennamenti. Ma il destino cambia velocemente: nel giro di tre chiamate escono 300mila e 100mila euro, i rossi più pesanti rimasti.

La tensione sale, Paola accetta il cambio e lascia il pacco numero 19 per il 18. Una scelta che sembra voler ribaltare la sorte. Ma la fortuna non gira. Altri rossi importanti abbandonano il tabellone. Nel pacco dell’Umbria spunta la ballerina e in studio entra Martina Miliddi con un look total black: culotte e top con frange metalliche, stivali al ginocchio e caschetto nero impeccabile. Un momento glamour che spezza la tensione, ma solo per poco.

Il Dottore offre 5mila euro. Ancora un rifiuto. Si arriva così alla Regione Fortunata. Nel loro pacco ci sono 10mila euro: non una cifra enorme, ma comunque concreta. Paola e Andrea tentano il tutto per tutto scegliendo l’Abruzzo, regione che per lei ha un significato profondo. Proprio lì, dopo aver sofferto di anoressia in adolescenza, era riuscita a mangiare il primo panino dopo tanto tempo, iniziando un percorso di rinascita.

Una scelta di cuore, fatta con gli occhi pieni di lacrime e un’emozione palpabile. Ma la Regione Fortunata non è quella giusta. Il sogno si infrange e la coppia torna a casa a mani vuote.