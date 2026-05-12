La Ruota della Fortuna, Gerry annuncia lo stop: “Non andremo in onda”. E Samira cambia look

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Nella puntata del 12 maggio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia il breve stop dello show per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia, mentre Samira Lui cambia look. E il finale è da brividi con una vittoria sorprendente!

La Ruota della Fortuna, Gerry annuncia lo stop: “Non andremo in onda”

Regina delle trasformazioni, Samira Lui ha deciso di sfoggiare un nuovo look nella puntata del 12 maggio de La Ruota della Fortuna, scegliendo una tuta blu con pantalone. Un outfit particolare ed elegantissimo che svela la sua passione per la moda.

A notarlo anche Gerry Scotti che, come sempre, ha salutato con un sorriso e tanti complimenti la showgirl e sua “socia”. A dominare la puntata la sfida di Dorella, campionessa ormai da diverse puntate del programma. Nel corso di tre appuntamenti la concorrente di Manduria è riuscita a portare a casa la bellezza di 256.700 euro e anche in questa puntata non si è smentita, dimostrando tutta la sua bravura.

Contro di lei gli sfidanti Ester e Tommaso non hanno avuto chances. Dorella infatti ha confermato anche in questo appuntamento il suo ruolo di campionessa, passando il turno con 15.800 euro. Arrivata a La Ruota delle Meraviglie però la concorrente non è riuscita ad accendere nemmeno una busta. I tre tabelloni, con le frasi legate alla parola “foglia” non sono state indovinate, ma la campionessa è riuscita comunque a vincere.

Ha infatti aperto la busta con il viaggio alle Maldive, sorprendendo tutti. Sul finale Gerry Scotti ha anche fatto un annuncio importante, spiegando che il 13 maggio 2026 La Ruota della Fortuna non andrà in onda. Il motivo? Al posto dello show su Canale 5 verrà trasmessa la finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter.

Il legame speciale fra Gerry Scotti e Samira Lui

Il legame speciale fra Gerry Scotti e Samira Lui è uno dei punti cardine della trasmissione. L’ex gieffina e il conduttore, puntata dopo puntata, hanno costruito un feeling unico nel suo genere. Battute, botta e risposta, risate: ogni appuntamento de La Ruota della Fortuna viene movimentato dalla coppia.

Non a caso lo stesso Gerry ha definito più volte Samira Lui come “la mia socia”. Parole di stima che anche la showgirl ha espresso nei confronti del presentatore.

“Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista – ha raccontato lei a Verissimo -. C’è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche”.

“A volte mi devo dare un po’ di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti – ha confidato a Silvia Toffanin -. Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero. A Gerry posso dirgli solo grazie. Lui non dà consigli espliciti, ma ti fa capire tante cose. Guardandolo cerco di assorbire il più possibile. È talmente grande che anche un centesimo suo sarebbe tanto”.