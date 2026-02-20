La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il mistero di Samira Lui

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 20 febbraio de La Ruota della Fortuna ha regalato, ancora una volta, grandi emozioni, risate e puro intrattenimento. Gerry Scotti si conferma una garanzia e il volto dell’access prime di Canale 5, ma è una certezza anche il suo rapporto, ormai consolidato, con Samira Lui, diventata in breve tempo co-conduttrice e complice nello show.

La Ruota della Fortuna, il mistero di Samira e la vittoria

I siparietti fra i due, che accompagnano l’inizio della settimana, sono diventati un must. L’ironia c’è e Gerry Scotti la sa dosare bene, così quando Samira Lui scende le scale dello studio, stupenda in un abito color panna, in lurex e con delle balze sulla gonna, il conduttore non può che fare una battuta.

“Mi chiedevo dove fosse la mia abat jour. Ed eccola lì!”, ha esclamato il presentatore, provocando la risata della modella. “Ma nooo!”, ha riso Samira, sempre pronta a rispondere a tono alle battute e agli scherzi di Gerry.

La puntata è stata anche l’occasione per scoprire il mistero legato al cognome della showgirl, grazie ad una domanda comparsa sul tabellone che aveva come soluzione la frase: “È lui o non è lui? Certo che è lui!”. Il presentatore ha quindi chiesto a Samira quale fosse l’origine del suo cognome.

“Arriva da contaminazioni. Ce lo siamo chiesto più volte in famiglia – ha confidato lei -. Crediamo che sia legato ad un nome più lungo poi troncato”.

La partita del 20 febbraio de La Ruota della Fortuna è stata, come accade spesso, ricca di colpi di scena. A conquistare il titolo di Campionessa dello show è stata infatti Irene da Catania. La sua partita è iniziata in salita, con diversi Bancarotta e risposte sbagliate. Alla fine però la ragazza è riuscita a spuntarla, vincendo 5.900 e arrivando a La Ruota delle Meraviglie.

Dopo aver sbagliato due soluzioni, al terzo tabellone, il più difficile, Irene è riuscita a dare la risposta, commuovendo il fidanzato, in studio insieme a lei. Con l’apertura della busta, ha vinto ulteriori 15.000 euro arrivando ad un montepremi di 20.900.

Il rapporto speciale fra Gerry Scotti e Samira Lui

Nel tempo fra Samira Lui e Gerry Scotti è nato un rapporto fatto di affetto sincero, amicizia e rispetto. Qualche giorno fa l’ex gieffina, ospite di Verissimo, aveva parlato del suo legame con il conduttore, commuovendosi di fronte a Silvia Toffanin.

“Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista – aveva spiegato -. C’è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche. A volte mi devo dare un po’ di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti – aveva aggiunto . Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero. A Gerry posso dirgli solo grazie”.

Samira aveva poi rivelato di aver imparato molto grazie al lavoro fatto a La Ruota della Fortuna accanto a Scotti: “Gerry non dà consigli espliciti, ma ti fa capire tante cose. Guardandolo cerco di assorbire il più possibile. È talmente grande che anche un centesimo suo sarebbe tanto”.