La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira Lui e lei replica: “Ho solo un fidanzato!”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 29 maggio de La Ruota della Fortuna, come sempre, ha regalato grandi emozioni e divertimento. Fra battute, risate e colpi di scena, Samira Lui e Gerry Scotti hanno presentato un altro appuntamento imperdibile della trasmissione cult di Canale 5.

La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira Lui

La Ruota della Fortuna ha fra i suoi punti di forza il rapporto splendido fra Samira Lui e Gerry Scotti. I due, una puntata dopo l’atra, hanno creato un legame che traspare dallo schermo della televisione. Non a caso più volte Gerry ha definito Samira come “la mia socia”, a sottolineare proprio l’amicizia nata fra i due.

Anche nella puntata del 29 maggio Gerry Scotti e Samira Lui hanno dato vita ad uno show divertentissimo con scambi di battute e frecciatine. Scherzi e risate che sono iniziate sin dall’ingresso della showgirl in studio. Samira, come sempre, è stata annunciata da Gerry e ha ballato mentre scendeva le scale dello studio televisivo.

Un balletto così tanto coinvolgente che anche il conduttore si è messo a ballare. “So tutti i passi a memoria – ha detto e rivolgendosi a Samira ha poi aggiunto -. Non ridere!”. Poco dopo Gerry Scotti ha aggiunto, rivolgendosi alla showgirl: “Lei è la fidanzata d’Italia!”. Una frase che ha punzecchiato Samira che ha risposto prontamente: “Ho solo un fidanzato!”.

E la gara? La sfida ha visto la campionessa Giorgia giocare contro due sfidanti: Armando e Federica. Il gioco è stato come sempre appassionante, con tanti colpi di scena e frasi indovinate all’ultimo secondo. Alla fine a spuntarla è stato Armando con un montepremi di 20.900 euro.

Il nuovo campione è dunque arrivato a La Ruota delle Meraviglie pronto a mettersi alla prova. Armando ha dunque indovinato la seconda e la terza busta. Purtroppo il cambio non gli ha portato fortuna e nel gioco finale ha ottenuto solamente un premio da 100 euro. In totale dunque il nuovo campione si è aggiudicato ben 21.000 euro.

Le confessioni di Gerry Scotti sulla sfida con Stefano De Martino

La Ruota della Fortuna è senza dubbio il programma rivelazione dell’anno, merito di Gerry Scotti che ha sempre creduto nella potenzialità dello show. Qualche giorno fa il presentatore aveva svelato di aver sempre sognato di condurre la trasmissione. “Abbiamo riacquistato i diritti per l’Italia. E Pier Silvio Berlusconi mi ha detto: Se vuoi, finalmente puoi farla”, ha raccontato.

Il conduttore ha poi parlato della sfida con Stefano De Martino e Affari Tuoi che ha riportato il pubblico a seguire le trasmissione dell’access prime. “La cosa meravigliosa è che con La ruota della fortuna facciamo il 25% – ha svelato -. Sull’altro davanzale c’è un ragazzo bello, bravo, simpatico, che conduce Affari tuoi e anche lui fa il 25% di share. Insieme raccogliamo 12 milioni di spettatori. Sono tutti lì a bere alle nostre pozzanghere: la tv generalista è come il Nilo, un grande fiume per cui, grazie al nostro limo, possono crescere altre reti”.