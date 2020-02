Chi è Anna Rita Cuparo, la moglie di Michele Zarrillo

editato in: da

Sanremo 2020: il top e il flop della seconda serata, mercoledì 5 febbraio

In gara all’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Nell’Estasi o Nel Fango, Michele Zarrillo, classe 1957, è legato da tanti anni alla stessa donna. Lei si chiama Anna Rita Cuparo ed è una stimata violoncellista.

Al suo fianco da diverso tempo e madre di due dei suoi figli – Luca, nato nel 2010, e Alice, venuta al mondo due anni dopo – la Cuparo ha collaborato con lui anche professionalmente, curando la produzione musicale di album come Liberosentire e L’Alfabeto degli Amanti.

Zarrillo, da sempre riservato sulla sua vita privata, ha rivelato di essere convolato a nozze in grande segreto con la Cuparo dopo vent’anni di convivenza. Lo ha fatto nel corso di un’intervista a DiPiù TV, affermando che lui e Anna Rita hanno fatto questa scelta per i figli e per unire ancora di più la famiglia.

La forte discrezione del cantante – che non si è mai fatto fotografare con i suoi bambini – è una cifra che caratterizza anche la consorte, della quale si sa pochissimo. Anna Rita Cuparo non ha infatti account social – è introvabile sia su Facebook, sia su Instagram – e, esattamente come i figli, non è mai comparsa nelle foto di Zarrillo, che preferisce dedicare i canali online alla promozione della sua musica. Di lei, oltre ai dettagli relativi alla professione, si sa solo che ha 23 anni meno del cantante romano (è nata quindi nel 1980).

Zarrillo e la Cuparo, entrambi professionisti eccellenti in ambito musicale, stanno trasmettendo questa passione anche ai loro due figli (il cantante, che nel 2020 è tornato a Sanremo per la tredicesima volta, è padre anche di Valentina, oggi 38enne, a sua volta mamma e nata da una relazione precedente all’incontro con Anna Rita).

Parlando della sua vita familiare, la voce di successi come Cinque Giorni e L’Elefante e la Farfalla, nel corso di un’intervista a Radio Italia ha ricordato che, molto spesso, lui, Anna Rita e i bambini improvvisano delle jam session domestiche, durante le quali ognuno suona uno strumento diverso. Non c’è che dire: una bellissima famiglia unita dall’amore reciproco e dalla passione per quella splendida arte che è la musica.