Chi è Matilde, la figlia di Michele Cucuzza che si è sposata

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Michele Cucuzza

Un inizio di estate carico di emozioni per Michele Cucuzza. Il popolare giornalista televisivo ha infatti accompagnato all’altare sua figlia Matilde, che è convolata a nozze con il compagno Tommaso a Santa Marinella. La ragazza, da sempre molto discreta, ha scelto un percorso professionale molto diverso da quello paterno.

Chi è Matilde, la figlia di Michele Cucuzza

Lo scatto è dei più tradizionali: una sposa vestita di bianco ed un raggiante papà che l’accompagna all’altare. Questa l’immagine scelta dal giornalista Michele Cucuzza per annunciare sui social le nozze della figlia Matilde, che si sono svolte sul litorale laziale, a Santa Marinella. La ragazza, classe 1993, ha scelto un percorso professionale diverso da quello di suo padre, e si mostra raramente sotto i riflettori.

Nata dalla relazione tra Cucuzza e una giornalista conosciuta in Rai, Matilde è laureata in Economia alla Bocconi ed è un’analista finanziaria. Nel corso della sua carriera, la ragazza ha anche collaborato ad alcuni eventi nell’ambito della Milano Fashion Week, e ha raccontato di avere uno splendido rapporto con la sorella maggiore Carlotta, nata da una precedente relazione di suo padre.

Orgogliosissimo delle due figlie, il giornalista siciliano ne aveva parlato nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona: “Nessuna delle due fa la giornalista. Carlotta insegna italiano in un liceo di Parigi è perfettamente bilingue. La mamma è parigina. Matilde lavora in finanza, è laureata alla Bocconi ed è tra i diavoli. No, non è vero è un’azienda serissima, lei è bravissima”. Una stima ricambiata dalla secondogenita del conduttore, che al papà aveva tuttavia rimproverato una scarsa abilità tra i fornelli.

Il matrimonio di Matilde Cucuzza

Il matrimonio di Matilde ha rappresentato un evento di tale importanza per Michele Cucuzza, che il giornalista è riuscito a mettere da parte la sua proverbiale discrezione condividendo alcuni scatti della cerimonia sui social. Il rito si è svolto a Santa Marinella, sul litorale laziale, e la sposa, come si evince dalle immagini, ha scelto per l’occasione uno splendido abito a sirena totalmente in pizzo.

Matilde ha raccolto i biondi capelli in un sofisticato chignon, stringendo sotto il braccio il suo elegantissimo papà. Cucuzza ha infatti indossato un classico completo scuro con cravatta grigia, sfoggiando un sorriso degno delle grandi occasioni. Moltissimi gli auguri che hanno accompagnato lo scatto, anche di alcuni popolari volti della tv.

Scorrendo il post si leggono infatti i commenti di Catena Fiorella, Patrizia Pellegrino e Ilaria Moscato, ma anche di moltissimi utenti che hanno sottolineato l’eleganza e la ricercatezza dell’abito della sposa. Insomma, un successo su tutti i fronti per il giornalista televisivo e la sua splendida figlia, che ha sempre tessuto le lodi del genitore.

In più occasioni Matilde lo ha infatti definito un papà molto presente, nonostante non abbiano sempre vissuto insieme dopo la separazione da sua madre. Un rapporto profondo e autentico, che ha avuto una colonna sonora d’eccezione: la musica di Franco Battiato, artista preferito di entrambi. E chissà se nel suo giorno più bello la ragazza non sia riuscita a trovare un po’ di spazio anche per una canzone del Maestro.