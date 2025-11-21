Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Nuovo appuntamento nel pomeriggio di Rai1 con La Volta Buona. La trasmissione guidata da Caterina Balivo affronta il tema della longevità, con in studio alcuni maturi ma ancora in formissima ospiti pronti a svelare i loro segreti, da Michele Cucuzza a Laura Efrikian fino alla mitica signora Laurina. A Samantha De Grenet, il compito di portare un po’ di leggerezza, mentre continua il ricordo delle gemelle Kessler.

Michele Cucuzza, imperituro romantico. Voto: 8

73 anni ma ne dimostra parecchi in meno (e i ritocchini c’entrano ma fino a un certo punto). A mantenere giovane Michele Cucuzza è senz’altro l’ironia. Lo storico conduttore de La Vita in Diretta, si prende in giro e scherza sui propri vizi, raccontando di un’alimentazione poco sana e mostrando sfacciato la rotondità del ventre nascosta sotto la giacca.

Spensierato come un ragazzino, trova persino il coraggio di confidare un vecchio amore a lungo tenuto segreto. “Era pazzo di te, quando ero così giovane da non poter offrire che sospiri”. La sua amata, però, non ricambiò mai il suo amore, perché, spiega lui, “non aveva occhi che per Gianni Morandi”. La passione non corrisposta di Cucuzza è infatti Laura Efrikian, l’ex moglie del cantante, ospite con lui a La Volta Buona di oggi.

Laura Efrikian, ex moglie senza rancore. Voto: 7

“Ai novant’anni ci devo arrivare” afferma convinta Laura Efrikian. L’ex moglie di Gianni Morandi, forte di “una salute di ferro”, è ben intenzionata a mantenersi in salute perché ha ancora “tantissime cose da fare”. E nessun rancore in arrivo dal passato. Efrikian accoglie con un sorriso il video ricordo che mostra la madre abbracciare con affetto l’ex genero: “Non è più genero, ma resta un mio grande amico”. E Laura mostra un invidiabile sangue, perché – bisogna ammetterlo – la mamma ancora innamorata del tuo ex è un affare che mette alla prova la pazienza anche delle più tenaci.

La signora Laurina, la più longeva d’Italia. Voto: 115

L’inviata Rebecca Vespa ha partecipato in collegamento da Sturno, in provincia di Avellino, in Campania. Ospite di Laurina, la donna più longeva d’Italia che, nella giornata di sabato 22 novembre, compie ben 115 anni. Supera persino la mamma, che arrivò al traguardo di 110 anni. E seppur, interrotta nel momento della pennichella, Laurina non si sia dimostrata così loquace, la sua presenza ha rallegrato questo freddo pomeriggio d’inverno.

Samantha De Grenet, filosofa. Voto: 9

“Il segreto per vivere a lungo è fare ciò che ci fa star bene”: esordisce Samantha De Grenet che, splendida, ha da poco compiuto 55 anni. “Bisogna andare in palestra solo se ci va, mangiare un dolcino se ne abbiamo voglia, circondarci di persone che ci fanno bene”: ecco il saggio consiglio di Samantha. E seppur i dottori in studio non concordino del tutto, noi siamo dalla sua parte. E, soprattutto, a guardare la showgirl, pare ci sia da fidarsi.

Il ricordo delle gemelle Kessler

Prosegue il ricordo delle gemelle Kessler, che pochi giorni fa hanno scelto il suicidio assistito, lasciandoci all’età di 89 anni. La loro scelta è considerata “ammirevole” da Samantha De Grenet: “La loro è stata una storia d’amore incredibile, sono cresciute assieme, vissute assieme. Credo che nessuna delle due sarebbe sopravvissuta all’altra. Una scelta discutibile ma che tutti noi dobbiamo accettare. L’hanno fatto in un modo garbato e in silenzio, hanno messo in ordine tutto per non pesare a nessuno dopo la morte”.

Dello stesso parere di Alice e Ellen si dichiara anche Laura Efrikian: “Io sono d’accordo con la scelta delle gemelle Kessler. Non vorrei mai diventare un peso per i miei cari e se dovessi arrivare in uno stato vegetativo, sceglierei anch’io di porre fine alla mia vita con dignità”.