IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo è tornata in onda con una nuova puntata de La Volta Buona, dove si è discusso di uno dei temi più ricorrenti, ovvero matrimoni e divorzi. Il talk è stato esilarante: Marco Columbro si è espresso duramente sul matrimonio (come molti, lo ritiene poco più che un contratto), Samantha De Grenet ne ha difeso invece l’anima, ovvero la volontà di sposarsi per amore. Le nostre pagelle.

Marco Columbro: “Ho la faccia di uno che si sposa?”. Voto: 10

D’amore si parla sempre, è uno dei temi più discussi al mondo: all’amore sono stati dedicati libri, canzoni, poesie. Ma l’amore non è sinonimo di matrimonio, o almeno non lo è per molti: se nelle “tappe” di una coppia ci devono essere necessariamente alcuni step, come il giorno in cui si convola a nozze, Marco Columbro non è d’accordo. “Ho la faccia di uno che si sposa? Samantha almeno 8 volte si è sposata”.

La discussione si è ovviamente accesa subito: “Io credo nel matrimonio, mi sono sposata 3 volte, serve perché è una dimostrazione d’amore a una persona. Dici: ‘Io amo solo te, gli altri sono stati meteore, presenze”. Ma di questa visione romantica è rimasto ben poco, perché è stata bocciata da Columbro con “ca##ate, il matrimonio è un contratto”.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo (che ha fatto le valigie), icone del matrimonio del mondo. Voto: 8

Due volti amatissimi della televisione italiana, che hanno sempre svolto il proprio lavoro rispettosamente: Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo formano una delle poche coppie dello spettacolo che funzionano davvero. Nella vita e in tv, dove spesso hanno condiviso lo schermo insieme, come nella puntata del 26 maggio de La Volta Buona. Per Columbro, sono “l’icona del matrimonio nel mondo, nell’universo, nel sistema solare”.

Eppure, Turchi ha chiesto una consulenza in studio, riguardo a un litigio che aveva avuto con Carmen: “Ultimamente abbiamo litigato, lei ha fatto le valigie ed è andata via – io ho detto ‘finalmente la casa è un po’ a posto’ – se n’è andata, dopo due ore è ritornata. (…) Con Maria (la figlia, n.d.r.) volevo aprire una bottiglia di champagne”. Ma Carmen Russo ha commentato semplicemente con “sono andata in centro a fare shopping”.

Il tradimento, però, tra loro non c’è mai stato. E per una visione davvero particolare: “Non ho tradito Enzo Paolo per rispetto ma anche per evitare di mettere in difficoltà la persona. Non posso far pensare all’altro di aver tradito mio marito, perdeva reputazione, credibilità”. Diversa invece la filosofia di Samantha De Grenet, che ha ammesso di non aver tradito per pigrizia, rivolgendosi direttamente al marito Luca Barbato: “Io non ti ho tradito per pigrizia. Sto scherzando amore, non ti ho tradito perché ti amo”.

Il tormento di Simone Di Pasquale. Voto: 4

“Era l’unica coppia sana che c’era rimasta, stiamo distruggendo anche questa”, così ha commentato Simone Di Pasquale, che forse ci penserà due volte la prossima volta che andrà in veste di ospite da Caterina Balivo. E questa è stata solo una delle tante frecciate lanciate contro la conduttrice, sebbene in maniera assolutamente scanzonata e simpatica. “Vengo con piacere, ma si parla sempre di separazioni, tradimenti, matrimoni truffa”.

Il tema non incontra il “favore” di Simone Di Pasquale, che a luglio 2026 convola a nozze con la compagna storica Maria Di Stolfo. E non è un caso infatti se quando in studio l’argomento si è spostato sul divorzio (con un servizio dedicato all’addio più chiacchierato dell’estate, ovvero quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi), ha provato ad alzarsi porgendo i suoi saluti alla Balivo per andare via. Per scaramanzia, meglio essere invitati in puntate con talk dedicati ad altri argomenti.

Si parla sempre di Sal Da Vinci. Voto: 9

Sono passati ormai mesi dalla finale di Sanremo 2026, che ha consacrato Per sempre sì di Sal Da Vinci al successo internazionale: arrivato quinto all’Eurovision Song Contest, Sal è il nome più chiacchierato nei salotti televisivi. Ma non tutti hanno apprezzato il suo brano o il suo genere: punzecchiato da Mara Maionchi, in studio è stato difeso da Aldo Vitali, il direttore di Sorrisi. “Questa canzone è un evergreen, e la sentiremo per sempre”. E alla fine ha ragione la Balivo: “Siamo a fine maggio e siamo ancora a parlare di questa canzone“.

Caterina Balivo, la polemica sulla prima serata. Voto: 10

Anche Caterina Balivo non si è tirata indietro su un altro argomento del momento e, no, non c’entrano i tradimenti o le campane a nozze. La prima serata è nell’occhio del ciclone; ormai Rai e Mediaset investono sui cavalli vincenti, i quiz, i game show, da Affari Tuoi a La Ruota della Fortuna. Alla domanda della Balivo di cosa manca della tv degli anni ’80, molti hanno risposto prima di tutto la diversità dei programmi: oggi si punta molto sulla cronaca nera e sull’informazione.

Ma una volta i programmi televisivi erano spesso strutturati per piacere a tutta la famiglia: oggi ci riescono pochi programmi, come Ballando o Tale e Quale. “Cominciando alle 22 io devo preparare i figli per andare a dormire. Se vogliono vedere qualcosa c’è RaiPlay. Se ti devi alzare per andare a lavorare, per portarli a scuola, uno c’ha una vita, io devo andare a dormire”, il pensiero di Caterina Balivo, che non si discosta molto da quello di milioni di italiani che guardano sempre meno la diretta.