A “La Volta Buona” Caterina Balivo e i suoi ospiti parlano di divorzi, matrimoni segreti e amori che resistono: le pagelle

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IPA Caterina Balivo conduce "La Volta Buona"

Appuntamento che chiude una lunga settimana quello di venerdì 22 maggio per La Volta Buona. Caterina Balivo torna ad accogliere nel salotto di Rai 1 un parterre piuttosto vario, tra volti storici della televisione, opinionisti e ospiti pronti a raccontarsi senza troppi filtri.

In studio si alternano le voci di Minnie Minoprio, Stefania Orlando e Guillermo Mariotto, in un pomeriggio che si muove, ancora una volta, attorno ai sentimenti.

Il tema della giornata è infatti l’amore: matrimoni, fidanzamenti, relazioni che resistono e altre che invece si trasformano. Perché nel salotto di Caterina Balivo i sentimenti restano sempre il punto di partenza, ma anche quello da cui nascono confessioni, battute e piccoli momenti destinati a far parlare. Le nostre pagelle.

Divorzio Totti-Blasi, il giorno dell’udienza (6)

Tema preponderante della puntata è forse l’epilogo meno romantico dell’amore: il divorzio. Caterina Balivo apre il dibattito partendo da separazioni celebri diventate complicatissime da cavilli legali e accordi mai davvero semplici da raggiungere. Anche Minnie Minoprio racconta il suo vissuto, ricordando quanto certe chiusure possano trasformarsi in percorsi lunghi e logoranti.

Da lì il discorso si sposta inevitabilmente su tempi più recenti. Perché oggi il divorzio è una realtà normalizzata, ma questo non significa che sia diventato facile, soprattutto quando ci sono patrimoni, famiglie e rapporti ormai consumati da anni di tensioni. E infatti il centro della puntata diventa uno dei divorzi più chiacchierati degli ultimi tempi: quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

In collegamento dal tribunale, Domenico Marocchi aggiorna Balivo sull’udienza che avrebbe dovuto chiudere definitivamente la loro storia anche dal punto di vista legale. “Oggi doveva essere il giorno della fine di un amore. Dopo quattro anni di atti giudiziari e gossip”, racconta, descrivendo un tribunale blindatissimo e un’attenzione mediatica rimasta altissima fino all’ultimo.

Ma il finale, almeno per ora, non arriva. Marocchi spiega infatti che non sarebbe stato firmato nulla e che il divorzio potrebbe slittare ancora di qualche settimana, perché l’accordo economico non sarebbe stato trovato. Più che la parola fine, quindi, questa giornata si configura come l’ennesima puntata di una storia che continua a trascinarsi tra tribunali e cronaca rosa.

Il matrimonio segreto di Mary Segneri (10)

In un periodo storico in cui i matrimoni vip sono un po’ gli eventi a cui tutti, anche non volendo, assistiamo attraverso i nostri dispositivi verticali, Mary Segneri va controcorrente. Lei e Salvatore si sono sposati in gran segreto nella mattinata del 22 maggio davanti al sindaco di Frosinone.

Ovviamente Caterina Balivo non si è lasciata sfuggire il colpo. La Volta Buona è riuscita comunque a esserci, seguendo preparazione, baci, emozione e anche qualche piccolo momento dietro le quinte insieme ai pochi invitati presenti: parenti stretti e persone davvero vicine alla coppia.

Il party grande arriverà più avanti, il 18 giugno. Ma intanto il momento più bello è forse proprio quello improvvisato subito dopo il sì.

Balivo li raggiunge infatti in collegamento mentre sono già in viaggio. “Siamo marito e moglie e ora siamo in autogrill”, raccontano. Destinazione Sicilia, per festeggiare i 25 anni di matrimonio della loro testimone “sperando sia di buon auspicio anche per noi”.

Dolcissimi, emozionati, circondati da valigie e con l’ansia di perdere l’aereo. Una scena da commedia romantica italiana dolcissima.

Gassani, il cinismo spiegato benissimo (8)

Nel salotto di Caterina Balivo arriva anche l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, chiamato a commentare il tema divorzi con l’esperienza di chi, evidentemente, ne ha viste parecchie.

Quando Guillermo Mariotto gli chiede se sia matrimonialista o divorzista, lui liquida la questione in pochi secondi: “È la stessa cosa”. Una risposta secca e pungentissima che fa capire immediatamente il livello di cinismo maturato dopo anni passati tra separazioni e coppie scoppiate male.

Gassani racconta anche di essere “felicemente divorziato” e affronta l’amore con il tono di chi ormai guarda tutto senza troppe illusioni.

La stoccata migliore arriva però quando in studio si parla di coppie che si lasciano perché “non c’è più attrazione”. Lui ascolta e poi affonda con una frase destinata a restare e a lasciare senza parole la povera Caterina: “Lo vedo spesso in studio. Ma in realtà quando qualcuno non ha fame significa che ha già mangiato”.

Lo studio esplode tra risate e applausi. Soprattutto Mariotto, che davanti a quel livello di cattiveria elegantissima sembra sentirsi improvvisamente a casa.

Stefania Orlando, la lucidità post relazione (8)

Arriva anche Stefania Orlando a parlare d’amore e relazioni finite. Ma nel suo caso il tono è molto diverso: una visione decisamente più lucida.

In studio ripercorre brevemente le sue storie passate e il rapporto con i suoi ex, lasciandosi andare a una frase che riassume perfettamente la sua posizione attuale: “Oggi i nostri rapporti vanno bene perché non ci sentiamo. Io non mi sento con nessuno dei miei ex”.

Detta così sembra quasi una stoccata, ma lei la racconta senza rabbia e senza bisogno di costruire tensione ammettendo di essere stata “una ex moglie ingombrante inconsapevolmente” e proprio per questo di aver scelto di fare un passo indietro e lasciare spazio.

Una posizione molto più adulta di tanti grandi discorsi sulle separazioni perfette. Perché a volte il bene passa anche dal capire quando è il momento di smettere di occupare spazio nella vita dell’altro.

Poi, che lei lo dica con quella calma da regina assoluta che fa sembrare la questione semplicissima, è un altro discorso.

Nicolò Bongiorno e l’amore eterno di papà Mike (8)

Nicolò Bongiorno si collega con Caterina Balivo da Sanremo e riporta subito il racconto su un amore che sembra appartenere a un’altra epoca: quello tra i suoi genitori Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli.

Tutto inizia nel 1971, su un’isola, con 26 anni di differenza e una storia destinata a durare decenni. Una di quelle coppie che nell’immaginario collettivo sembrano intoccabili, anche se Nicolò ci tiene a ricordare che le difficoltà ci sono state eccome.

“Hanno avuto una crisi negli anni ’80, ma hanno avuto la forza di ritrovarsi e poi è nato Leonardo”, racconta. Una frase che racconta molto più delle storie patinate e romanticizzate: non l’idea di un amore perfetto, ma quella di un rapporto che ha saputo superare anche i momenti complicati.

Nicolò ne parla con un velo di commozione, ripensando a quel padre amatissimo dal pubblico e scomparso così improvvisamente. In mezzo a una puntata piena di separazioni, divorzi e amori finiti male, questo racconto dolce e nostalgico riequilibra un po’.