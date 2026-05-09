Ascolti tv dell’8 maggio, Ilary Blasi si scontra con le canzoni di Sanremo

Ilary Blasi ha condotto su Canale 5 Il Grande Fratello Vip e si è scontrata con lo show di Rai 1 "MilleunaCover Sanremo": tutti i dati di ascolto

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv dell’8 maggio, Ilary Blasi si scontra con le canzoni di Sanremo
Ufficio Stampa Mediaset
Ilary Blasi
Quali canzoni ha presentato ILARY BLASI? Cosa sapere su DELITTI IN PARADISO? Dettagli sul film THE OLD OAK.

In attesa dell’Eurovision 2026 che si tiene settimana prossima, Rai 1 ha proposto venerdì sera MilleunaCover Sanremo, lo show in due puntate, che ripropone le cover presentate al Festival dal 2015 ad oggi.

Ilary Blasi su Canale 5 ha condotto un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip e ancora una volta quindi si è trovata ad affrontare un competitor ostico e difficile da battere.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Delitti in Paradiso e su Rai 3 il film The Old Oak. Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato della svolta sul caso di Garlasco. Italia 1 ha trasmesso The amazing Spider-Man. La7 ha proposto il solito appuntamento del venerdì con Propaganda Live.

Nell’access prime time lo scontro è sempre tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’8 maggio

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