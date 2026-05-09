Ascolti tv dell’8 maggio, Ilary Blasi si scontra con le canzoni di Sanremo

Ilary Blasi ha condotto su Canale 5 Il Grande Fratello Vip e si è scontrata con lo show di Rai 1 "MilleunaCover Sanremo": tutti i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

In attesa dell’Eurovision 2026 che si tiene settimana prossima, Rai 1 ha proposto venerdì sera MilleunaCover Sanremo, lo show in due puntate, che ripropone le cover presentate al Festival dal 2015 ad oggi.

Ilary Blasi su Canale 5 ha condotto un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip e ancora una volta quindi si è trovata ad affrontare un competitor ostico e difficile da battere.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Delitti in Paradiso e su Rai 3 il film The Old Oak. Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato della svolta sul caso di Garlasco. Italia 1 ha trasmesso The amazing Spider-Man. La7 ha proposto il solito appuntamento del venerdì con Propaganda Live.

Nell’access prime time lo scontro è sempre tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’8 maggio