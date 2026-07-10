Ascolti tv del 9 luglio, Ilary Blasi sfida Francia-Marocco. Ma è dura

Ilary Blasi ha condotto su Canale 5 Tim Battiti Live e si è scontrata con Francia-Marocco per i Mondiali: tutti i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi sui social, estate 2026

Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con Tim Battiti Live su Canale 5. Insieme a lei, c’erano Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia a presentare i grandi nomi della musica italiana, Emma, J-Ax, Irama, Samurai Jay, The Kolors e Merk & Kremont, Serena Brancale, Delia e Levante, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Ermal Meta e TrigNO, Raf, Clara e Sangiovanni, Cristiano Malgioglio, Paola Iezzi, Sarah Toscano, Tim Kamrad, Gaia, Aiello, Michele Bravi.

Ma su Rai 1 sono scese in campo Francia e Marocco per i Mondiali 2026 e non c’è molto da competere nella battaglia dello share per Ilary Blasi.

Su Rai 2 è andato in onda il film Mai fidarsi di mio marito e su Rai 3 lo speciale di Overland. Su Italia 1 è stato trasmesso il primo episodio della mini serie Crossfire bloccati nell’incubo e su Rete 4 il film Innamorato pazzo con Adriano Celentano e Ornella Muti. Mentre su La7 abbiamo visto lo speciale di Piazzapulita.

Nell’access prime time è proseguita la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, con Affari tuoi leggermente in calo rispetto a La Ruota della Fortuna, che sta inevitabilmente godendo delle continue sospensioni della trasmissione concorrente. Ma quali sono i dati del 9 luglio?

Ascolti tv del 9 luglio, prima serata: Francia-Marocco trionfa al 43.5%

Nella serata di giovedì 9 luglio, su Rai1 la partita dei Mondiali 2026 Francia-Marocco interessa 6.343.000 spettatori pari al 43.5% di share dalle 22 a mezzanotte (primo tempo a 6.963.000 e il 41.3%, secondo tempo a 5.737.000 e il 46.5%). Su Canale5 Battiti Live conquista 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:59 alle 1:20.

Su Rai2 Mai fidarsi di mio marito intrattiene 860.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo incolla davanti al video 433.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (642.000 – 4%), Overland segna 821.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Innamorato pazzo totalizza 535.000 spettatori (3.4%). Su La7 Speciale Piazzapulita raggiunge 465.000 spettatori e il 2.9%.

Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 425.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 273.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. Sul Nove La Corrida raduna 313.000 spettatori con il 2% (Il Vincitore a 201.000 e il 2.6%).

Access Prime Time, i dati del 9 luglio

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi Mundial totalizza 3.542.000 spettatori (22.8%) dalle 20:37 alle 21:28. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:45 alle 20:54 (3.106.000 – 20.7%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.128.000 spettatori pari al 25.7% dalle 20:58 alle 21:51.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 503.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 886.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.238.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 641.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 398.000 spettatori e il 2.5% nella seconda parte.

Su La7 In Onda conquista 1.077.000 spettatori (7%). Su Tv8 Foodish arriva a 405.000 spettatori e il 2.6%, mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 382.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale, dati del 9 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.235.000 spettatori pari al 23.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.180.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.181.000 spettatori (14.5%), mentre Avanti un Altro convince 1.514.000 spettatori (14.4%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 356.000 spettatori con il 3.8%, mentre Blue Bloods è seguito da 409.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 318.000 spettatori (3.3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 519.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.875.000 spettatori (15.7%), a seguire Blob segna 710.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n° 0 in replica 732.000 spettatori (5%).

Su Rete4 La Promessa intrattiene 770.000 spettatori (5.9%), mentre su La7 Grantchester raduna 81.000 spettatori pari all’1% nel primo episodio e 93.000 spettatori pari allo 0.9% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 308.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (243.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 346.000 spettatori con il 2.8%.