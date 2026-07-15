Ascolti tv del 14 luglio, la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna fa sparire tutti

Su Rai 1 va in onda la semifinale Francia-Spagna e il resto del palinsesto delude. L'unico che resiste è Gerry Scotti su Canale 5: i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Martedì 14 luglio Rai 1 ha trasmesso la prima semifinale dei Mondiali 2026 che ha visto in campo Francia e Spagna. La partita ha fatto sparire tutti, cominciando da Stefano De Martino. Infatti, ancora una volta Affari Tuoi Mundial è stato cancellato dal palinsesto per lasciare spazio al match.

Ma la controprogrammazione delle altre Reti sembra quella della settimana del Festival di Sanremo, anzi peggio, considerando che siamo anche in estate. Canale 5 ha mandato in onda il film, Mio figlio, Italia 1 Mamma ho preso il morbillo e Rete 4 Il pesce innamorato.

Su Rai 2 abbiamo ritrovato Monica Setta con Storie al bivio di Sera e su Rai 3 abbiamo visto il film È andato tutto bene. Anche la La7 ha trasmesso un film, Insider – Dentro la verità.

L’unico che resiste ai Mondiali è Gerry Scotti che mantiene la sua posizione e il dominio dello share con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 14 luglio: Francia – Spagna inarrivabili

Su Rai 1 Mondiali 2026, Francia-Spagna incolla al piccolo schermo 8.559.000 spettatori pari al 48.2% di share dalle 21 alle 22:58 (primo tempo a 8.104.000 e il 44.1%, secondo tempo a 9.009.000 e il 52.6%). Su Canale5 Mio figlio conquista 1.386.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera intrattiene 435.000 spettatori pari al 3.2%.

Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo diverte 607.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 È andato tutto bene segna 412.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Il pesce innamorato totalizza 427.000 spettatori (2.6%). Su La7 Insider – Dietro la verità raggiunge 303.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 210.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 321.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 14 luglio: Gerry tentenna

Su Rai1 Mondiali 2026 – Pre partita Francia-Spagna totalizza 4.287.000 spettatori (26.5%) dalle 20:36 alle 21. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:51 (3.326.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.881.000 spettatori pari al 21.3% dalle 20:54 alle 21:49. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 335.000 spettatori con l’1.8%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 864.000 spettatori (5%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.108.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 701.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 467.000 spettatori e il 2.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.046.000 spettatori (6%). Su Tv8 Foodish arriva a 261.000 spettatori e l’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 314.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.181.000 spettatori pari al 22.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.944.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.296.000 spettatori (15.5%), mentre The Wall convince 1.815.000 spettatori (17%). Su Rai2 Italia Chiama America conquista 310.000 spettatori con il 3.2%, mentre Blue Bloods è seguito da 427.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 320.000 spettatori (3.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 550.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.956.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 726.000 spettatori (5.1%) e Via dei Matti n° 0 in replica 630.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa intrattiene 853.000 spettatori (6.3%). Su La7 Grantchester raduna 103.000 spettatori pari all’1.2% nel primo episodio e 119.000 spettatori pari all’1.1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 318.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (218.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 329.000 spettatori con il 2.4%.