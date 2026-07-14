Un posto al sole, le anticipazioni del 15 luglio 2026: Alberto vuole Anna ma è troppo tardi

Alberto vuole vivere apertamente il suo amore per Anna e dire tutto a Gianluca ma non sa che è troppo tardi: trama di "Un posto al sole" del 15 luglio

Ufficio stampa Rai Anna e Alberto, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 14 luglio 2026

Nella puntata di martedì 14 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Determinato a raccontare la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli insieme ad Anna, ma i suoi piani non andranno come previsto. Consapevole di aver perso Eduardo, Stella toccherà il fondo. Sotto il veto imposto da Damiano, Rosa non sa più come arginare Manuel, deciso a vedere lo zio. Intanto Massaro scoprirà a sue spese che seguire alla lettera i consigli del sessuologo non è una buona idea, mentre per Bice è arrivato il momento di mettere in discussione se stessa.

Anticipazione della puntata del 15 luglio 2026

Alberto è deciso a vivere pienamente la sua storia d’amore con Anna e chiederà aiuto a Luca e Giulia per rivelare tutto a Gianluca, ignaro però che sia già troppo tardi. Un incontro casuale con Vanni spingerà Viola, consapevole dell’effetto che l’uomo ha su Ornella, a cercare di capire cosa la madre provi davvero per lui. Scavalcando Michele, Roberto assumerà un nuovo giornalista strappato a radio Marechiaro e Saviani farà fatica a incassare l’ennesimo sopruso.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026.