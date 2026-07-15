Un posto al sole, le anticipazioni del 16 luglio 2026: Ornella confessa tutto ma rischia di crollare

Ufficio stampa Rai Ornella con Vanni e Viola, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 15 luglio 2026

Nella puntata di mercoledì 15 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto è deciso a vivere pienamente la sua storia d’amore con Anna e chiederà aiuto a Luca e Giulia per rivelare tutto a Gianluca, ignaro però che sia già troppo tardi. Un incontro casuale con Vanni spingerà Viola, consapevole dell’effetto che l’uomo ha su Ornella, a cercare di capire cosa la madre provi davvero per lui. Scavalcando Michele, Roberto assumerà un nuovo giornalista strappato a radio Marechiaro e Saviani farà fatica a incassare l’ennesimo sopruso.

Anticipazione della puntata del 16 luglio 2026

Positivamente impressionati dall’incontro con lo psicologo suggerito da Serena e Filippo, Niko e Manuela devono ora affrontare il delicato passo di comunicarlo a Jimmy. Ornella si apre con Viola sui sentimenti che prova per Vanni, ma un nuovo messaggio dell’uomo rischia di incrinare le sue difese. Lorenza e Nunzio impediscono a Gianluca di ricadere nell’alcol e, mentre Giulia e Luca lo accolgono alla Terrazza, Alberto è costretto a sostenere Anna nel suo inevitabile crollo emotivo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026.