Un posto al sole, le anticipazioni del 17 luglio 2026: Gianluca è sconvolto dalla verità

Gianluca è ancora sconvolto per aver scoperto la relazione tra il padre e Anna, mentre Jimmy compie una mossa inaspettata: trama di "Un posto al sole"

Ufficio stampa Rai Gianluca, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 17 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 16 luglio 2026

Nella puntata di giovedì 16 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Positivamente impressionati dall’incontro con lo psicologo suggerito da Serena e Filippo, Niko e Manuela devono ora affrontare il delicato passo di comunicarlo a Jimmy. Ornella si apre con Viola sui sentimenti che prova per Vanni, ma un nuovo messaggio dell’uomo rischia di incrinare le sue difese. Lorenza e Nunzio impediscono a Gianluca di ricadere nell’alcol e, mentre Giulia e Luca lo accolgono alla Terrazza, Alberto è costretto a sostenere Anna nel suo inevitabile crollo emotivo.

Anticipazione della puntata del 17 luglio 2026

Preoccupati per la tendenza di Jimmy a isolarsi, Niko e Manuela riescono a convincerlo a fissare un appuntamento dallo psicologo; ma il ragazzo, tutt’altro che convinto, compie una mossa che potrebbe complicare tutto. Intanto Gianluca prova faticosamente a riprendersi dopo la scoperta della relazione tra Anna e suo padre: su consiglio di Giulia, Alberto decide di evitare il confronto diretto con il figlio e di rispettarne i tempi. Pur in pena per l’amico, Rossella e Nunzio partono per il Congresso di lei in Calabria.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026.