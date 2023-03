Gerard Piqué e Clara Chia Marti pronti alle nozze: l’ennesimo colpo basso a Shakira

Gerard Piqué starebbe pensando alle nozze con la sua nuova compagna Clara Chia Marti. L’indiscrezione è stata diffusa dalla stampa spagnola: i due sarebbero “molto innamorati” e “sognano una cerimonia molto intima”. Del resto la coppia non si nasconde più da tempo, e dopo una lunga relazione clandestina, sarebbe pronta a sposarsi e a vivere un amore alla luce del sole.

Gerard Piqué e Clara Chia Marti, nozze in vista?

Dopo pochi mesi di frequentazione ufficiale – e molti di più trascorsi in clandestinità – Gerard Piqué e Clara Chia Marti sono sempre più innamorati, tanto che starebbero già pensando al matrimonio. L’indiscrezione arriva dalla stampa spagnola: secondo il programma spagnolo Fiesta in onda su Telecinco, il calciatore e la giovane fidanzata sarebbero intenzionati a diventare marito e moglie molto presto perché “molto innamorati”.

A quanto pare i due sognerebbero “una cerimonia molto intima“, come ha confermato la giornalista Mónica Vergara durante il programma: “Clara ha detto che vuole una cerimonia in famiglia, molto semplice”. Del resto la coppia ormai non ha più voglia di nascondersi: da quando Piqué e la Marti sono stati avvistati insieme per la prima volta hanno vissuto il loro amore alla luce del sole.

Clara e Piqué sono andati a convivere in una delle zone più lussuose di Barcellona, in uno degli appartamenti di lui, e pare che già da tempo siano state fatte le presentazioni in famiglia, dato che la giovane compagna del calciatore pare abbia conosciuto i due figli Milan e Sasha.

Se davvero di fiori d’arancio si parla, si tratterebbe si un vero e proprio sgarbo a Shakira, che con Piqué, nonostante gli undici anni d’amore, non è mai convolata a nozze.

Shakira, le parole sul matrimonio

Se ai tempi della loro relazione il campione spagnolo sembrava allergico al matrimonio, lo stesso si può dire di Shakira, che non ha mai voluto pronunciare il fatidico sì con il suo compagno. Il motivo l’aveva spiegato la stessa popstar nel febbraio 2022, proprio in occasione dei suoi undici anni d’amore con Piqué.

“Il matrimonio mi spaventa. Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua fidanzata. È come il discorso del frutto proibito… Preferisco tenerlo all’erta, fargli pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento”, aveva dichiarato la cantante, senza poter immaginare che già allora il compagno avesse una relazione segreta.

E mentre l’ex sta progettando il suo futuro con Clara, anche Shakira è pronta ad andare avanti con la sua vita: come riporta il Daily Mail dal prossimo 1 aprile si trasferirà ufficialmente a Miami con i figli Milan per iniziare un nuovo capitolo.

E in una recente intervista la star colombiana aveva affermato di avere nuove consapevolezze riguardo l’amore e la sua intraprendenza: “Sono pronta per il prossimo round. Che la vita venga a mostrami cos’altro c’è da affrontare. Oggi mi sento completa, forte come una leonessa. È come se avessi fatto un duello, ho accettato la frustrazione e i sogni che si sono infranti e sono diventata un esempio per i miei figli che possono vedere cosa si può fare per sopravvivere”.