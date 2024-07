Shakira in abito di paillettes argento accende l’Halftime Show della Copa América

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Shakira

Shakira ha infiammato il pubblico durante l’Halftime Show della finale di Copa América tra Argentina e Colombia, tenutasi all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Vestita con un abito scintillante di paillettes argento, la popstar colombiana ha offerto una performance mozzafiato che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta il suo talento indiscusso e il suo carisma travolgente.

Fonte: Getty Images

Shakira in abito di paillettes argento

L’Halftime Show è iniziato con un’esplosione di energia quando Shakira ha preso il palco, esibendosi sulle note di Hips Don’t Lie, uno dei suoi successi più iconici.

Circondata da un corpo di ballo eccezionale e accompagnata da una scenografia spettacolare che includeva fuochi d’artificio ed effetti speciali in 3D, la sua esibizione ha subito conquistato il pubblico. “Te quiero, Colombia!” ha esclamato Shakira dal palco, facendo esplodere di gioia la parte colombiana dello stadio.

Fonte: Getty Images

Il look di Shakira, un abito di paillettes argento abbinato a stivaletti coordinati e calze a rete, ha aggiunto un tocco di glamour alla sua performance. Questo outfit, che esaltava la sua figura e la sua energia, ha fatto parlare di sé non solo per la sua bellezza ma anche per la sua capacità di mettere in risalto la star.

La performance di Shakira non si è limitata a Hips Don’t Lie. La cantante ha continuato a stupire con altri brani come Te Felicito, TQG e Puntería, accompagnati da effetti visivi straordinari come le onde verde fluo che hanno avvolto l’intero stadio. Questo spettacolo è stato paragonato a un vero e proprio show da Super Bowl, tenendo tutti gli occhi incollati su Shakira.

La sua esibizione potrebbe essere vista come una “prova” per il suo prossimo tour, che promette di essere il più grande e completo della sua carriera. In partenza a novembre, il tour includerà concerti che potrebbero durare fino a due ore, un’impresa ambiziosa che Shakira è pronta ad affrontare con il suo consueto entusiasmo e dedizione.

Fonte: Getty Images

La polemica dell’Halftime Show

Nonostante l’entusiasmo del pubblico, l’Halftime Show di Shakira ha suscitato alcune polemiche. L’allenatore della squadra colombiana, Néstor Lorenzo, ha espresso la sua contrarietà per l’estensione della durata dell’intervallo da 15 a 25 minuti. “Spero che vi divertiate, Shakira è fantastica,” ha detto Lorenzo in conferenza stampa, “ma questo prolungamento potrebbe influire sulla prestazione dei giocatori, che rischiano di raffreddarsi.”

Il match, che è stato vinto dall’Argentina, era già iniziato in ritardo a causa di alcuni scontri fuori dallo stadio. Tuttavia, l’attenzione del pubblico è rimasta focalizzata sulla straordinaria esibizione di Shakira, che ha dimostrato ancora una volta di essere una delle artiste più carismatiche e talentuose del panorama musicale internazionale.

Fonte: Getty Images

Shakira: una carriera di successi

Shakira non è nuova a performance di grande impatto. La cantante colombiana ha già fornito la colonna sonora per diversi tornei di calcio nel corso degli anni, diventando una figura simbolo non solo della musica ma anche dello sport. Ha eseguito Hips Don’t Lie durante la finale della Coppa del Mondo 2006 a Berlino e il suo brano Waka Waka (This Time for Africa) è diventato l’inno della Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica. Inoltre, ha scritto e interpretato La La La per la Coppa del Mondo 2014 in Brasile.

La sua carriera è stata segnata anche da un legame personale con il mondo del calcio, avendo avuto una lunga relazione con l’ex calciatore Gerard Piqué, con cui ha avuto due figli. Dopo la loro separazione nel 2022, Shakira ha continuato a brillare sia sul palco che nella vita privata, mantenendo il suo impegno verso la musica e la sua dedizione ai fan.