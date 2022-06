Shakira e Piqué si separano, è ufficiale: “Chiediamo rispetto per i nostri figli”

Aria di crisi, le voci di separazione, il malore dell’artista: tra Shakira e Gerard Piqué è finita davvero. Ad annunciare la separazione dal calciatore è stata la cantante, dopo undici anni d’amore e due figli insieme. Sembrava impossibile che una coppia come loro potesse dirsi addio. Eppure è successo, e ci lascia quasi increduli: sono sempre apparsi solidi e innamorati, una di quelle coppie per cui è impossibile non tifare.

Shakira e Gerard annunciano la rottura

“Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la comprensione”. Una dichiarazione che non lascia spazio ad alcun dubbio: l’amore tra l’artista e il calciatore è finito. Non sono trascorsi che pochissimi giorni dalle voci di crisi, di tradimento. E ora il pensiero va proprio a ciò che hanno costruito insieme: al primo posto viene la famiglia, la protezione verso i bambini.

La rottura era solo presunta: il magazine El Periodico ha posto l’accento proprio sulla lontananza tra i due. L’indiscrezione parlava di una distanza ormai incolmabile, dovuta a un tradimento da parte del calciatore. L’affermazione di Laura Fa, poi, potrebbe fare chiarezza sul motivo della separazione: “La cantante lo ha beccato con un’altra e stanno per separarsi“. Gli indizi della fine della loro relazione c’erano ormai tutti: quando iniziano a circolare determinate voci, c’è ben poco da fare. Era solo questione di tempo prima che decidessero di ufficializzare la separazione.

Il malore di Shakira

Non è facile andare avanti dopo un amore così grande: venire a patti che ormai è finita, che non c’è più niente da fare, se non scrivere la parola fine. A riportare il malore di Shakira è stato il magazine Hola!, che è riuscito a scattare delle foto all’artista durante il trasporto in una clinica di Barcellona. Il 28 maggio Shakira ha accusato il malore: l’ambulanza le ha prestato soccorso, mentre Piqué si preoccupava per la mamma della cantante, in lacrime, evidentemente preoccupata per la sua salute. A tutti gli effetti, è stata una crisi dovuta allo stress accumulato negli ultimi tempi.

Un amore lungo undici anni

Era il 2010 quando Shakira e Piqué si sono incontrati, proprio in occasione della registrazione dell’indimenticabile video Waka Waka. Il loro amore è stato il più classico dei colpi di fulmine: si sono innamorati subito, conosciuti, frequentati. Tuttavia, prima di ufficializzare la relazione, ne è trascorso di tempo: le luci dei riflettori, si sa, possono smorzare qualsiasi passione, e hanno mantenuto il segreto fino a quando non si sono sentiti pronti a condividere il loro amore.

Nel 2013, la coppia ha avuto il primo figlio, Milan, e nel 2015 hanno dato il benvenuto a Sasha. Nonostante il grande amore e la nascita dei bambini, Shakira e Piqué non hanno mai voluto convolare a nozze. Hanno preferito viversi, stare insieme, seguire il destino. Ma, purtroppo, qualcosa si è spezzato, e in modo inevitabile. Non ci resta che sperare che entrambi possano ritrovare la serenità e la felicità.