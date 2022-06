Shakira, il malore e la corsa in ospedale con Piqué. Ma la crisi non si placa

Negli ultimi giorni, la relazione tra Shakira e Gerard Piqué ha dovuto affrontare momenti particolarmente difficili a causa di insistenti voci su una presunta crisi insanabile. Ancor prima che il caso esplodesse, tuttavia, la cantante colombiana ha avuto un malore ed è corsa in ospedale proprio con il suo compagno accanto. Le tenere premure del calciatore del Barcellona non sembrano però essere sufficienti a spegnere le indiscrezioni sulla rottura.

Shakira, il malore e la reazione di Piqué

Stando a quanto riportato dal magazine spagnolo Hola! – con tanto di foto rubate a bordo strada -, Shakira avrebbe avuto un malore improvviso, a seguito del quale sarebbe stata accompagnata in ambulanza presso una famosa clinica di Barcellona. Tutto sarebbe accaduto lo scorso 28 maggio, ovvero qualche giorno prima che i media internazionali iniziassero a parlare della possibile crisi tra la cantante colombiana e il suo compagno, Gerard Piqué.

Shakira e Piqué sono stati avvistati per strada, a poca distanza dalla loro abitazione spagnola, entrambi fuori dalle proprie auto parcheggiate in maniera frettolosa lungo il marciapiede. Accanto ai due, anche un’ambulanza. La scena ha destato subito preoccupazione: l’artista, seduta all’interno del mezzo di soccorso, non riusciva a smettere di piangere. Fuori, il suo fidanzato palesemente agitato cercava di consolare la mamma di Shakira, la signora Nidia – anch’essa in lacrime, probabilmente per il nervoso.

A quanto pare, si sarebbe trattato di una grande crisi d’ansia. Secondo i testimoni oculari che erano presenti sul luogo, la cantante avrebbe chiesto di essere condotta presso la clinica Teknon di Barcellona, forse per fare qualche accertamento. Piqué, prima di lasciarla andare, l’ha stretta in un forte abbraccio nel tentativo di calmare la sua crisi. Quindi si è messo al volante, seguendo l’ambulanza sino all’ospedale. Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla salute di Shakira, ma pare che le condizioni dell’artista non siano preoccupanti.

La crisi tra Shakira e Piqué

Quel che più sorprende in merito a questo episodio è forse la tempistica: sebbene Shakira abbia avuto il malore prima che le voci sulla sua crisi con il compagno arrivassero alla stampa, la notizia è stata diffusa solo in un secondo momento. E in molti si chiedono se la sua improvvisa ansia non abbia a che fare proprio con la presunta rottura di cui tutti parlano. Pare infatti che il calciatore spagnolo abbia tradito la sua fidanzata con una giovane studentessa, e secondo alcuni indizi starebbe conducendo già da diverse settimane una vita da scapolo.

Addirittura, si dice che Piqué sia tornato ad abitare nel suo attico in cui viveva da single, e che trascorra spesso le nottate in famosi locali assieme ad una folta compagnia femminile. Per il momento, i diretti interessati non hanno voluto commentare le indiscrezioni. Entrambi, da sempre molto riservati sulla loro vita privata, hanno scelto ancora una volta la strada del silenzio. Uniti dal 2010, quando si sono conosciuti in Sudafrica in occasione dei Mondiali di Calcio, hanno due splendidi bambini (Milan e Sasha). Ma non si sono mai sposati, per una precisa decisione di Shakira: “Non voglio che lui mi veda come sua moglie, ma piuttosto come una fidanzata”.