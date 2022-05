Tutti pazzi per i Måneskin: la proposta inaspettata di Shakira

Cannes 2022, l’eleganza rock dei Måneskin: sono loro le vere star del red carpet

Tutti pazzi per i Måneskin. Dall’Italia al tetto del mondo, la band romana in poco tempo è riuscita a far breccia nel cuore di milioni di fan conquistando ascolti da record, premi ed esibizioni sui palcoscenici più prestigiosi del globo. Non possiamo negarlo, ormai Damiano e gli altri membri del gruppo sono a tutti gli effetti le nuove icone del rock e della musica mondiale (oltre che di stile), ma quando pensavamo di averle viste tutte ecco che tornano a sorprenderci: la popstar Shakira ha stupito tutti su Instagram con una proposta inaspettata.

Måneskin, l’inaspettata proposta di Shakira su Instagram

I loro brani sono ormai dei veri cult, i loro look dettano tendenza e tutti (ma proprio tutti) li pretendono anche solo per una breve apparizione. I Måneskin ormai hanno raggiunto un successo tale che il parallelismo con le band del passato che facevano impazzire le fan (vedi i Beatles) viene spontaneo. Ma la band romana capitanata da Damiano David non ha fatto breccia soltanto nel cuore di noi “comuni mortali”: anche le grandi leggende della musica internazionale non riescono a resistere al loro fascino.

Così tra un concerto e una passerella (in ultimo quella del Festival di Cannes 2022), i Måneskin hanno ricevuto un’altra proposta inaspettata, stavolta dalla popstar colombiana Shakira che, proprio dopo averli incontrati sulla Croisette, non ha resistito alla tentazione di scattare un selfie insieme a loro.

La foto ha fatto capolino sul profilo Instagram della cantante, dove appare raggiante in un bellissimo mini dress super attillato proprio tra Damiano e Thomas Raggi, durante l’after party organizzato in onore del film Elvis, presentato proprio al Festival di Cannes. Ma è nella didascalia la vera sorpresa: “Facciamo musica insieme”, ha scritto la cantante senza mezzi termini. Un invito che ha già scatenato i fan, curiosi e trepidanti nell’attesa di conoscere cosa potrebbe venir fuori da una collaborazione come questa.

Da Iggy Pop ai Rolling Stones, tutti pazzi per i Måneskin

Sembrano passati secoli da quando i Måneskin hanno trionfato a Sanremo 2021, poi all’Eurovision e da lì hanno spiccato il volo oltreoceano, dove sono diventati a tutti gli effetti una delle band più amate di tutti i tempi. I Måneskin mettono d’accordo proprio tutti, dai fan giovanissimi che grazie a loro si sono avvicinati al rock fino alle vecchie glorie della musica. In tal senso l’appello di Shakira è soltanto l’ultimo di una lunga serie di proposte imperdibili.

Scalando una classifica dopo l’altra, totalizzando ascolti da record sulle maggiori piattaforme digitali (in primis Spotify) e aggiudicandosi i premi più prestigiosi (come gli EMA, dove hanno vinto la sezione Best Rock), i quattro “ragazzacci” romani non potevano di certo passare inosservati. Ed è così che, freschi di Eurovision, hanno avuto l’onore di realizzare la cover di I Wanna Be Your Slave niente meno che con la leggenda del rock che ha portato il brano al successo: il grande Iggy Pop. E pensare che è stato proprio lui a cercare la collaborazione con la band.

Così come i Rolling Stones che hanno voluto fortemente i Måneskin per l’apertura del loro concerto a Las Vegas, lo scorso novembre. Venti minuti di performance sono bastati a incidere sulla pietra un momento iconico e indimenticabile, per la band come per i fan di tutto il mondo. E possiamo soltanto immaginare cosa abbiano potuto provare Damiano, Thomas, Victoria ed Ethan quando Mick Jagger in persona li ha ringraziati sul palco.