Che Tempo Che Fa, anticipazioni del 24 maggio: Christine Lagarde, Pieraccioni e Lino Guanciale da Fabio Fazio

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa torna domenica 24 maggio con una puntata speciale che chiude il ciclo annuale del programma in onda su Nove. Fabio Fazio saluta il pubblico con l’ultimo appuntamento della stagione, accompagnato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In scaletta ci sono nomi importanti della politica economica internazionale, ma anche della cultura, del cinema e della cronaca, oltre alla consueta leggerezza del Tavolo, ormai diventato uno dei momenti più riconoscibili del programma.

Christine Lagarde a Che Tempo Che Fa

La presenza più importante e istituzionale dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa è quella di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. Un’intervista che promette di portare al centro dello studio temi di grande attualità, dall’economia europea agli equilibri internazionali, passando per le sfide che attendono famiglie, imprese e mercati nei prossimi mesi.

Lagarde, prima donna alla guida della Bce, è una delle figure più influenti della finanza mondiale. Prima dell’arrivo a Francoforte, ha diretto il Fondo Monetario Internazionale ed è stata ministra dell’Economia in Francia. La sua presenza nel programma di Fabio Fazio dà alla puntata un peso particolare, soprattutto in una fase in cui le decisioni economiche europee entrano sempre più spesso nella vita quotidiana dei cittadini.

Gino Cecchettin da Fabio Fazio

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per l’approfondimento legato alla cronaca e alla società. Tra gli ospiti annunciati figurano Gino Cecchettin e Barbara Poggio, componente del comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin e prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università di Trento. Un passaggio importante, destinato a riportare l’attenzione sul tema della cultura del rispetto e sulla necessità di un cambiamento che non resti soltanto nelle parole.

Ospiti cinematografici: Pieraccioni e Guanciale

Il cinema porta invece in studio il lato più brillante (ma anche nostalgico) della puntata. Fabio Fazio accoglie Leonardo Pieraccioni, reduce dalle celebrazioni per i trent’anni de Il Ciclone, film che ha segnato una stagione irripetibile della commedia anni Novanta. Un titolo diventato familiare per più generazioni, tra battute entrate nella memoria e un successo al botteghino che ancora oggi resta uno dei capitoli più riconoscibili della carriera dell’attore e regista toscano.

Accanto a lui ci sarà anche Lino Guanciale, pronto a tornare al cinema con Innamorarsi e altre pessime idee, commedia sentimentale diretta da Simone Aleandri. L’attore racconterà il nuovo progetto e il suo personaggio, alle prese con una storia d’amore tutt’altro che lineare. E in fondo, non è proprio questo il bello delle commedie romantiche: farci sorridere mentre ci ricordano quanto possano essere complicati i sentimenti?

Gli altri ospiti e il Tavolo

Tra gli ospiti culturali più attesi c’è poi David Grossman, tra le voci più autorevoli della letteratura contemporanea. Lo scrittore israeliano porterà in studio il suo sguardo sui grandi temi del presente, dai conflitti internazionali alle ferite aperte del Medio Oriente. In puntata sono attesi anche Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Nello Scavo, Michele Serra e Roberto Burioni, per il consueto confronto su politica, economia, salute e attualità.

Dopo l’approfondimento, come da tradizione, la serata cambierà passo con il Tavolo. Nel cast della chiusura stagionale ci saranno Filippa Lagerbäck, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Paolo Rossi, Giovanni Esposito, Diego Abatantuono, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.

Orietta Berti porterà anche l’energia del suo nuovo singolo Qcpf quadri cuori picche fiori, mentre Elio sarà protagonista tra concerti e nuovi progetti live. L’appuntamento è questa sera dalle 19.30 sul Nove. Il programma è visibile anche in streaming su Discovery+, dove sarà disponibile per gli abbonati.