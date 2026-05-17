Anticipazioni Che tempo che fa del 17 maggio: Fazio invita Sal Da Vinci dopo il palco dell’Eurovision 2026

Fabio Fazio torna con Che tempo che fa e ospita Sal Da Vinci dopo l’Eurovision 2026. In studio anche Bernie Sanders, Roberto Bolle e gli ospiti de Il Tavolo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Fabio Fazio conduce "Che tempo che fa"

Nuovo appuntamento domenicale con Che tempo che fa, che anche questa sera mescola attualità, intrattenimento e spettacolo in una puntata particolarmente ricca di ospiti. Al fianco di Fabio Fazio tornano come sempre Luciana Littizzetto, pronta con i suoi interventi ironici, e Filippa Lagerbäck.

Tra attualità internazionale, musica e intrattenimento, la puntata del 17 maggio porta nello studio ospiti molto diversi tra loro, da Sal Da Vinci a Bernie Sanders, senza rinunciare ai momenti più leggeri. Le anticipazioni.

“Che tempo che fa”, Sal Da Vinci dopo l’Eurovision 2026

Uno dei protagonisti della serata è Sal Da Vinci, fresco dall’esperienza all’Eurovision Song Contest 2026. Dopo il successo sanremese, il cantante napoletano continua a vivere mesi intensi e arriva da Fabio Fazio per parlare di questo nuovo capitolo della sua carriera.

L’artista, arrivato al quinto posto della competizione che si è appena conclusa a Vienna, ripercorre le emozioni vissute sul palco europeo, il rapporto con il pubblico e i progetti che lo aspettano nei prossimi mesi. Al centro del racconto ci sono anche la tournée in preparazione e un periodo professionale che lo sta riportando al centro della scena musicale italiana.

Dalla politica americana a Roberto Bolle: gli ospiti della puntata

La puntata si apre anche al dibattito politico internazionale con la presenza di Bernie Sanders, in Italia in questi giorni per presentare il suo nuovo libro al Salone del Libro di Torino. Con Fabio Fazio affronta alcuni dei temi più discussi dello scenario americano contemporaneo: le disuguaglianze economiche, il ruolo delle grandi élite finanziarie e il nuovo corso politico degli Stati Uniti dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

In studio arriva poi Elly Schlein, protagonista di un’intervista dedicata agli equilibri politici europei e alle questioni che stanno segnando il dibattito italiano delle ultime settimane.

Spazio anche alla cultura e allo spettacolo con Roberto Bolle, impegnato con il tour Roberto Bolle & Friends. Il ballerino parla di uno show che continua a portare la danza fuori dai circuiti più tradizionali, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio.

A rendere più leggera la serata contribuiscono anche Orietta Berti e Mara Maionchi, ormai presenza amatissima dal pubblico del programma grazie alla loro ironia e ai siparietti che spesso nascono in studio.

Non manca poi la finestra dedicata all’analisi dell’attualità con Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea e Marco Varvello. Presente anche Roberto Burioni, che torna ad affrontare temi legati alla salute e all’informazione scientifica.

Il tavolo di “Che tempo che fa”

Come da tradizione, la seconda parte della puntata cambia completamente atmosfera con Il Tavolo, spazio ormai diventato un cult del programma. Qui le interviste lasciano posto a racconti più informali, gag improvvisate e momenti decisamente imprevedibili.

Tra gli ospiti di questa sera c’è Tania Cagnotto, recentemente entrata nella International Swimming Hall of Fame, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per gli sport acquatici. Accanto a lei anche Stefano Meloccaro, che porta in studio il suo libro dedicato al mondo del tennis.

Attorno al tavolo tornano poi alcuni dei volti storici del programma, da Nino Frassica a Diego Abatantuono, passando per Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, Enzo Iacchetti e Giucas Casella.

Dove vedere Che tempo che fa

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda oggi, domenica 17 maggio, dalle 19.30 sul NOVE. Il programma è disponibile anche in streaming e on demand su Discovery+ Italia.