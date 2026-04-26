Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 26 aprile: da Fazio arriva Silvia Salis, Littizzetto cambia ruolo

Silvia Salis super ospite di Fabio Fazio, ma Lucianina ha una sorpresa in serbo: anticipazioni e ospiti di Che Tempo Che Fa di domenica 26 aprile, su Nove

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Silvia Salis

Anche domenica 26 aprile torna l’attualità di Fabio Fazio con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa che vede la partecipazione di ospiti importanti del mondo dello spettacolo e della politica italiana. Ad affiancare il conduttore come sempre ci saranno Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, anche se questa sera la comica torinese avrà anche una veste tutta nuova: quella di ospite. Siederà quindi, per una volta, sulla poltrona al di là del consueto tavolo-acquario. Ma chi saranno gli altri personaggi che si avvicenderanno nel talk su Nove?

Silvia Salis per la prima volta a Che Tempo Che Fa

Tra i primi volti attesi in studio c’è Silvia Salis, sindaca di Genova e figura sempre più centrale nel panorama politico italiano. Nelle ultime settimane il suo nome è diventato uno dei più ricorrenti tra social, stampa e tv, complice anche una visibilità mediatica crescente e la recente copertina su Vanity Fair che l’ha proiettata oltre i confini locali. A far discutere è stata anche la scelta di portare eventi fuori dagli schemi in città, come il concerto in piazza Matteotti, capace di accendere entusiasmo ma anche qualche polemica.

Dopo un passato nello sport ad alto livello, la sua carriera istituzionale si sta trasformando in qualcosa di più ampio, che alimenta da un lato la curiosità, dall’altro le aspettative. L’incontro con Fabio Fazio arriva proprio in questo momento delicato, quasi di passaggio, e potrebbe diventare l’occasione per raccontare non solo il lavoro quotidiano da sindaca, ma anche il senso di questa improvvisa attenzione nazionale.

Lucianina, Carlo Conti e gli altri ospiti di Fazio

La vera novità della puntata riguarda però Luciana Littizzetto. Abituati a vederla al fianco di Fazio con i suoi monologhi pungenti, questa volta la comica si siederà tra gli ospiti, dall’altro lato della barricata, per raccontarsi in una veste diversa. L’occasione è l’uscita del suo romanzo – Il tempo del la la la – che la porta a mettersi in gioco con una narrazione più personale, sempre accompagnata dalla sua ironia ma con uno sguardo più intimo sul tempo che passa.

Spazio anche a Carlo Conti, che si presenta in una versione meno televisiva e più familiare. Il conduttore parlerà del suo libro dedicato al rapporto padre-figlio – A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio – un progetto che raccoglie esperienze e momenti condivisi, lontano dai riflettori dei grandi show. Non mancherà però un accenno ai suoi impegni televisivi, con uno sguardo ai programmi che continuano a portare la sua firma.

La puntata si muove poi tra riflessione e attualità con ospiti come Carlo Rovelli, che porterà in studio il suo lavoro dedicato al rapporto tra scienza ed etica, e Roberto Saviano, che torna a parlare di Gomorra a distanza di anni dalla sua uscita, analizzandone l’impatto culturale soprattutto sui giovani. Accanto a loro, anche voci note del giornalismo e del dibattito pubblico, da Michele Serra a Cecilia Sala, da Roberto Burioni a Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, per arricchire un confronto che spazia su più livelli.

Il Tavolo di CTCF

Non manca lo spazio per lo sport, con la presenza di Arianna Fontana, atleta simbolo delle Olimpiadi italiane, pronta a raccontare la sua esperienza ai massimi livelli. E come da tradizione, il finale si sposta sul tono più leggero del Tavolo, dove il cast si allarga tra musica, comicità e personaggi dello spettacolo.

Tra questi Serena Brancale e Levante, insieme a Delia, ma anche Brenda Lodigiani, Giovanni Esposito, Jo Squillo, Orietta Berti, Diego Abatantuono, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella. L’appuntamento è a partire dalle 19.30 su Nove.