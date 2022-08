Renato Pozzetto, chi sono i figli Giacomo e Francesca

Ci ha sempre donato una risata, il mitico Renato Pozzetto. Una lunga carriera alle spalle, costellata di tanti successi (come dimenticare le performance in duo con Cochi), la storia di un attore unico nel suo genere. Ma al di là delle luci della ribalta, ciò che per lui ha sempre contato più di ogni altra cosa è la famiglia, ancora oggi caposaldo della sua vita. Pozzetto ha vissuto un amore da favola con Brunella Gubler, donna dalla quale non si è mai separato sin dal primo fatidico incontro da adolescenti e che lo ha profondamente segnato con la sua scomparsa, nel 2009. La stessa donna che gli ha donato gli amatissimi figli Francesca e Giacomo, con i quali ha un rapporto speciale.

Francesca e Giacomo Pozzetto, sulle orme di papà Renato

Una delle gioie più grandi per Renato Pozzetto è stata proprio la nascita dei due figli, Francesca e Giacomo. Con quest’ultimo la somiglianza è impressionante, ma entrambi in qualche modo hanno cercato di seguire le orme del papà, dedicandosi al mondo del cinema. Francesca Pozzetto svolge tuttora l’attività di produttrice e ha alle spalle lavori come Un amore su misura, pellicola del 2007 scritta e diretta da papà Renato e in cui ha recitato anche il fratello. Con Giacomo si è anche occupata della realizzazione del film Casa e bottega, andato in onda su Rai 1 e in parte ispirato proprio al momento difficile che la loro famiglia ha vissuto in seguito alla perdita della madre.

Francesca ha continuato a seguire le orme del padre, ma per Giacomo le cose sono andate diversamente. Da ragazzo il suo sogno era diventare un attore proprio come lui, ma nonostante abbia recitato in diversi film la sua carriera non ha mai spiccato il volo. Così il figlio di Renato Pozzetto ha cambiato completamente vita, dedicandosi alla sua passione per la cucina e svolgendo l’attività di chef alla Locanda Pozzetto di Laveno Mombello, città natale del padre.

Renato Pozzetto, una famiglia unita

Sia Francesca che Renato sono due persone estremamente riservate che non hanno mai cercato di cavalcare l’onda del successo di papà Renato. Hanno lavorato duramente, ma sempre cercando di emergere con le proprie forze e il proprio talento. E non è un caso che della loro vita privata si sappia così poco: nessun clamore sui social, nessuna intervista esclusiva. Tutto quel che hanno sempre voluto è restare vicino all’amato padre, specialmente dopo la morte di mamma Brunella, che ha lasciato in tutti loro un vuoto immenso.

Cosa che certamente hanno fatto anche quando l’attore, ormai 82enne, lo scorso 12 agosto ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale di Circolo di Varese. Sono stati attimi di grande paura ma a detta dei medici Renato Pozzetto sarebbe fuori pericolo e in netto miglioramento. Merito delle cure tempestive ma anche della vicinanza di Francesca e Giacomo, che non lo hanno mai lasciato solo.

Francesca Pozzetto è sposata da tempo e ha avuto le tre figlie Azzurra, Stella e Olivia (queste ultime gemelle) e anche Giacomo ha fatto lo stesso, dando alla luce due splendidi figli, Emma e Tobia. Eppure non hanno esitato neanche un momento a lasciare tutto e trasferirsi a Milano quando, dopo la morte di mamma Brunella, si sono trasferiti nella stessa palazzina del padre. Una famiglia unita, che ha sempre affrontato tutto insieme, specialmente i momenti più duri.