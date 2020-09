Mara Venier, la foto in costume di 10 anni fa incanta Instagram

editato in: da

Mara Venier condivide sul suo profilo Instagram una foto di 10 anni fa che la ritrae mano nella mano il suo Nicola Carraro e manda in visibilio i suoi follower.

A dir la verità è Carraro il primo a pubblicare sempre sui social lo scatto amarcord. La coppia, che ha deciso di sposarsi per la seconda volta questo settembre proprio come hanno fatto Francesco Facchinetti e Wilma Faissol , è immortalata mentre si tiene mano nella mano su una spiaggia delle Turks and Caicos Islands. I due sorridono felici.

Zia Mara è splendida mentre indossa un costume intero e una maxi camicia rossi, svelando le gambe perfette, e un cappello di paglia, mentre il suo Nicola sfoggia un completo da mare blu elettrico. La presentatrice commenta: “Bei tempi 😘 Turks and Caicos Islands ….ricordi belli” e tante faccine che ridono.

Amici vip e fan si precipitano a scrivere su Instagram. Alessia Marcuzzi si lancia in complimenti: “La bonaggine”, cui si associa Rocio Morales: “Meravigliosi”. Non manca chi nota la trasformazione fisica, soprattutto di Carraro: “Qualche chilo fa per lui 😂”. Mentre per l’inossidabile Zia Mara i complimenti non si sprecano: “@mara_venier la tua bellezza è che sei una di noi… Ieri e oggi resti ciò che rappresenta la semplicità e lo scorrere della vita nella totale naturalezza by Anny”. “@mara_venier sei di una bellezza semplice soprattutto nei tuoi occhi…in ciò che esprimono. credo tu sia una delle poche donne vere. Saluti.. Una mamma”. Qualcuno paragona la presentatrice a Ursula Andress, ma subito c’è chi interviene a correggere: “Più belal”. Tutti comunque concordano che Venier e Carraro formano una coppia splendida: “Che fichi spaziali”.

Bei ricordi con cui Mara e Nicola omaggiano i fan, in attesa che la presentatrice ritorni a condurre Domenica In. L’appuntamento è per il prossimo 13 settembre. La Venier sarà al timone dello storico programma per la terza volta consecutiva, non poteva essere altrimenti dopo il successo ottenuto nelle precedenti stagioni, oltre al fatto che la conduttrice è stata in grado di portare avanti la trasmissione nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e al suo piede rotto. Per il 2020-2021 comunque sono previste alcune novità.